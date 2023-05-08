LinkedIn香港區總經理分享搵工6招　定時出Post、留Comment都有用

現時不少打工仔都會透過網上求職招聘平台搵工，希望能夠轉換環境、升職加薪。LinkedIn香港及台灣地區人才方案主管及總經理（General Manager, Head of Talent Solutions, Hong Kong and Taiwan LinkedIn）吳薇薇接受「01教育」訪問時表示，平台目前有逾200萬香港用戶，並分享增加在平台上找到工作的7個建議，包括確保個人檔案整齊、發布能為社群增添價值的內容、追蹤感興趣的專頁等。香港專業教育學院（李惠利）資訊科技系高級講師黃俊彥亦分享了他以LinkedIn提高學生求職機會的方法。



香港專業教育學院（李惠利）資訊科技系高級講師黃俊彥（左）及LinkedIn香港區總經理吳薇薇（右）。（盧翊銘攝）

LinkedIn搵工6招 助提平台上曝光率

現在不少人都會在LinkedIn上找工作，更希望提高自己在平台上的曝光率。吳薇薇就分享了以下6招，幫助大家更易搵到心水好工：

1. 個人檔案要整齊

個人檔案需要備有照片，向潛在僱主展現出專業及正面特質；另一方面，負責招聘的人員通常都會選擇具吸引力或令人感到舒適的候選人。背景介紹要能夠說明工作內容、抱負，並列出所有技能。

2. 發布能為社群增添價值的內容

即使不是專家，用家亦可發布對不同事物的想法，並邀請朋友參加討論，為社群增添價值、增加互動，提升曝光機會。

3. 在其他貼文上留言

在別人的貼文上作有意義留言同樣可提高個人檔案曝光率，更容易被潛在僱主發現。

4. 追蹤感興趣的公司專頁

如果你對個別公司感到興趣，不妨追蹤他們的專頁，以增加獲聘機會，因為公司的招聘人員搜尋求職者時，可能會留意對方有沒有追蹤公司的專頁，以判辨求職者是否真正有意加入。

5. 貼文標籤5個就夠

太多貼文標籤並非好事，甚至會被當成濫發貼文。每個貼文的標籤5個標籤已經足夠。

6. 認清目標，擴闊網絡

如果你的目標是在LinkedIn上成為一名有具影響力人士，或是尋找自由身工作，不斷與不同範疇的人士連結（Connect）是正確的。不過如果你希望成為某個範疇的專家，就應該選擇只與特定範疇的人士聯絡，其他有興趣留意的人士則可以考慮使用追蹤（Follow）。

黃俊彥作為IVE教師，除了教授知識之外，更會透過LinkedIn幫助學生搵工。（盧翊銘攝）

運用LinkedIn助學生求職 成僱主搵人「中介」

黃俊彥作為IVE教師，除了教授知識之外，更會透過LinkedIn幫助學生搵工。他的學生在第一日上課時，就會開設LinkedIn帳戶，與他和師兄師姐連繫和加入課程專屬群組。

他解釋，該群組能為學生建立人際網絡，如果師兄師姐的公司或個人團隊需要人手，可直接在群組內找人。另外，若果企業未能成功招聘學生的師兄師姐們，亦可透過LinkedIn內的「近似檔案」（Similar Profile）尋找相近候選人，並很可能找到師弟師妹從而因此獲聘。

黃俊彥表示，經常都會有僱主聯絡他希望可以介紹合適的人才。（盧翊銘攝）

他又提到，現時群組已累積過往8至10屆的畢業生，經常有僱主聯絡他希望可以介紹合適的人才。如有需要，他就會翻查群組內的畢業生或學生的個人檔案，了解他們的最新的技能組合，並為他們介紹工作機會。