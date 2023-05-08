LinkedIn專訪｜防疫政策放寬人才流入香港　本地求職者搵工謹慎

人才流失、搶人才是近年不少香港企業所面對的難題。職場社交平台LinkedIn香港及台灣地區人才方案主管及總經理（General Manager, Head of Talent Solutions, Hong Kong and Taiwan LinkedIn）吳薇薇接受「01教育」訪問時透露，平台數據顯示，香港自去年底開始逐步放寬防疫政策後有不少人才流入香港，數量與早前離開香港的人才相若。她又提到，香港打工仔求職時比亞洲其他地區更挑剔，願意花更長時間尋找心水好工，建議香港僱主招聘時需要多花心思吸引人才。



LinkedIn香港區總經理吳薇薇。（盧翊銘攝）

放寬防疫政策吸引人才流入 求職者搵工趨謹慎

吳薇薇指，LinkedIn曾根據會員的所在地進行分析，發現疫情期間本港人才嚴重流失，不過去年底本港開始放寬防疫措施後，開始陸續有人才流入，數字上填補疫情期間離港人才。她認為，人才一直都是視乎隨機遇流動到不同地方，當人才看到香港經濟復甦、出現更多職位空缺，就願意來港工作。

她提到現時香港失業率偏低，LinkedIn上提供的職位比疫情前多，但每個職位的的求職者數量卻減少，「香港嘅Talent（人才）比較謹慎，即係佢搵邊份工都好，佢會睇真啲先決定係唔係真係申請嗰份工」。她估計原因與疫情有關，「大家更加覺得，其實想做一些有意思嘅事情，原來一個疫情嚟到嘅時候，好多嘢都控制唔到」，期望公司企業文化能與自己的個人目標更為相符。

吳薇薇提到，「宜家我哋睇到香港其實係（喺人才數量上）係平手嘅」。（盧翊銘攝）

技能為主招聘解決請人難 考慮助現有員工提升技能

求職者變得「奄尖」，吳薇薇建議僱主招聘時首要考慮應徵者的技能是否合適，而非一如以往將學歷和工作經驗視為首要條件，以提高招聘率。她引述美國LinkedIn一項先導計劃，將招聘廣告上的學歷及工作經驗要求抽走，只留下技能要求，發現有逾半獲聘員工以往因學歷和工作經驗不符而「Day One就入唔到」。

她表示，全球愈多愈多僱主改以技能為主招聘員工，因為他們需要的是員工技能而非學歷，「你以為有個學位，就有嗰啲嘢（技能），但其實係唔關事」，不但避免有能之士被篩走，亦可擴大公司潛在人才庫。

吳薇薇提到香港求職者由在LinkedIn上留意到一間公司，到真正入職成為該公司職員，平均需要約7.3個月時間，高於亞洲地區的平均值。（盧翊銘攝）

港求職者LinkedIn上花超過7個月搵工 比亞洲平均時間長

求職方面，吳薇薇提到香港求職者由在LinkedIn上留意到一間公司，到真正入職成為該公司職員，平均需要超過7個月時間，高於亞洲地區的平均約6個月。她指香港LinkedIn用家在平台上留到意到一間公司之後，未必會立即應徵空缺，可能會先追蹤該公的帳戶，「（留意）佢嘅員工講緊咩、佢哋公司做咩嘢CSR（社企責任）、做咩嘢義工」，直至對該公司產生興趣，又有合適空缺出現，才正式申請應徵。

她解釋，現時求職者更加着重公司的價值觀是否與自己相符，所以僱主想吸引人才就需要脫穎而出，分享自己的目標、願景、企業文化及公司活動等，吸引更多人追蹤公司專頁，以提供招聘到合適人才的機會。