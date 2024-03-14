父母坐商務艙歎美食　5歲仔獨坐經濟艙託空姐照顧：帶他上廁所唷

父母帶年幼孩子搭飛機，竟然分坐不同等級機艙，而且是讓5歲小孩獨坐經濟艙？台灣有空中服務員分享奇葩事件，指日前遇父母搭乘長途機時選擇坐商務艙，卻留下5歲兒子獨自坐經濟艙，更要求空服員代為照顧小孩，除了要提供吃喝，還要「帶他去上廁所」，而且要「挑一個電動給他玩」。夫妻全程不只沒有關心小孩，還只顧享受美食，讓她非常無語，故不滿反嗆「我一定會照顧好大家，但絕對無法提供托嬰服務」。

台灣藝人哈孝遠的妻子分享遇到父母選擇坐商務艙，卻留下5歲兒子獨自坐經濟艙的奇葩事件。（IG＠liufanshiuan）

綜合台灣媒體報道，藝人哈孝遠的妻子瑄瑄（劉凡瑄）任職空中服務員，她上周日（10日）於社文平台Instagram限時動態分享事件。她表示當天工作時，看見一對年約35歲的年輕夫妻，帶同5歲兒子登機，不過離奇的是，夫妻是坐商務艙，而小孩則獨自坐於經濟艙。

男童母親之後對「客客氣氣」地其中1位空服員說：「弟弟一個人坐在這，他等一下要吃什麼、喝什麼再麻煩你們，然後再帶他去上廁所唷」，還不忘囑咐「起飛過後，妳再幫他挑一個電動玩喔」，甚至麻煩她們機組人員在接下來長達14小時航程裏，多些照顧其兒子，讓她非常無語。

她不滿被對方要求代為照顧小孩，嗆「我一定會照顧好大家，但絕對無法提供托嬰服務」。（Suhyeon Choi in unsplash）

瑄瑄表示，男童在機上一直吵着要找媽媽，她只好帶男童從經濟艙穿過豪華經濟艙，再到商務艙找該位女士，可是那對父母只顧享受吃龍蝦牛扒、喝香檳，完全沒有想過要關心兒子的情況。雖然該母親一直表現客氣，但聽到對方理直氣壯要求她們照顧小孩，瑄瑄卻覺得傻眼，又指出經濟艙只有6位機組人員，卻需要照顧多達211位乘客，不禁嗆「我一定會照顧好大家，但絕對無法提供托嬰服務」。

網民看過帖文後直斥該對父母過份，又指孩子明知父母在飛機上，會更容易哭喊吵鬧，建議把該對父母列入黑名單，永不接待！

（綜合）