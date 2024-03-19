公屋｜資產轉移給長子　父母偕幼女獲派皇后山邨　網民籲1招反擊

港府打擊濫用公屋，但總有人可以鑽空子。有網民在公屋群組表示，認識一家四口將名下資產轉至22歲長子，然後和10歲幼女輪候公屋，最終獲派粉嶺皇后山邨單位，自誇有公屋和綜援，現時可以靠物業放租度日，生活非常寫意。樓主詢問能否舉報，其他網民認為如果兒子不在戶籍內，按理並未犯法，但笑言該家人的做法有風險，「人哋肯博個仔唔會反轉豬肚，咁抵佢贏啦」、「溝咗人哋個仔，你都可以成為大贏家」。



一家四口將名下資產轉至22歲長子，父母和10歲幼女申請到粉嶺皇后山邨單位，網民建議樓主「溝咗人哋個仔，你都可以成為大贏家」。（資料圖片／鄭子峰攝）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨 顯發邨」發帖，稱早前認識到街坊，本身一家四口，長子22歲，幼女則是10歲。父母先將2輛車和物業轉移到兒子名下，繼而和女兒共3人申請公屋，最終獲派粉嶺皇后山邨3至4人單位，他們自豪表示「有公屋，又有綜援拎，又有樓收租，生活好休閒」。

樓主自言「諗唔到可以點舉報，又好似真係冇犯規」，網民認為既然該家人將所有資產都轉給兒子，那關鍵在於其兒子是否在公屋戶籍內，「個仔住邊先？如果無名就住公屋，請舉報」、「舉報啦，唔理佢有無」。

有網民指該家人將所有資產轉給兒子做法有風險，「結果個仔畀女人呃曬成副身家」，又笑言「你咁醒，可以同人哋個仔搭上，然後再攞晒啲錢，咁你就可以好自豪上嚟講，有2架車同埋有樓收租」，但也有人質疑事件真偽，「其實仲有冇人咁蠢，將自己呢啲秘密講出嚟㗎」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨 顯發邨」）