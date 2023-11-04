新移民夫婦獲公屋　朋友獲知內地有車樓數百萬身家　問如何舉報？

任何人申請公屋時必須申報資產，一旦隱瞞或超出規定，單位就會被沒收，甚至惹上官非。有網民表示知道有1名來自內地的女性朋友獲派公屋，但對方夫婦都是在內地銀行工作，有數百萬元身家，而且在內地有2輛私家車及2幢碧桂園物業，相信對方爭到公屋生兒育女，「生完就走」。樓主稱目前只知對方住哪條屋邨，詢問如何舉報她濫用公屋。網民紛紛笑言「佢真係你朋友？」、「似仇家多啲」，亦有認真指出「最緊要知道佢住邊個單位，直接寫封信件去房屋署舉報」。



樓主知道該名來自內地的女性朋友獲派公屋，但對方夫婦在內地的資產超標過公屋限額，打算作出舉報。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，認識1名來自內地的大女性朋友，對方已有香港永久居民身份證，最近得知她獲派公屋，但她與丈夫同在內地銀行上班，從來沒有在香港工作過，而且她在內地擁有2輛私家車和2幢碧桂園物業，甚至聽聞她有數百萬元身家，相信「只會嚟香港揾着數嚟生仔，生完就走…𠵱家就走嚟爭公屋」。

樓主不齒對方行為，但手頭上只有對方全名和住哪條屋邨，暫時未有單位資料，詢問如何做好市民舉報對方。

樓主指該名新移民女性朋友獲批公屋後打算在港生仔。（示意圖/Getty Images）

帖文引來其他網民討論，紛紛笑言「佢真係你朋友？」、「似仇家多啲」、「愈親近先知愈多嘢，然後愈妒忌」、「朋友是用來出賣的嗎？」，亦有網民指出「最緊要知道佢住邊個單位，直接寫封信件去房屋署舉報」、「最好知道埋佢咩樓咩室」。

根據舉報濫用公屋網上表格，舉報人必須填寫提供懷疑被濫用公屋單位的地址，必須要有屋邨、座數或樓名，以及室號，而且列出懷疑濫用公屋的情況及詳情。

（facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）