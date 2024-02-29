最強復仇！前夫獲派公屋轉給家人住　港女揚言篤灰　網民：支持！

港府近年不斷出招打擊濫用公屋問題，房屋局表明會繼續加強住戶資產審查，包括查核住戶在內地及海外的物業，甚至與運輸署合作查核公屋住戶所持車輛價值，引來公屋戶關注。有港女在網上發文指出，前夫家人在內地有物業，但物業權和前夫無關，聽聞前夫最近申請到公屋，打算將單位轉給家人居住，詢問有否違規？



不少網民指出「家人冇名係唔可以住喺度，如果戶主冇喺度住，根本可以收返間屋」、「當間屋係私樓，鍾意畀邊個住都得？」，港女笑指「我唔會叫佢（前夫）自首，我會篤灰」，獲網民大讚「識玩」。



有港女在網上發文指出，聽聞前夫最近申請到公屋，打算將單位轉給家人居住，打算舉報對方濫用公屋。（資料圖片）

樓主本身在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨 顯發邨」發文詢問，有申請公屋人士在內地沒有物業，最終申請到公屋，但對方沒有入住，反而將單位讓給家人居住，家人在內地持有物業，詢問相關安排有否違規。

房屋局局長何永賢最近接受訪問時更預告，會繼續加強住戶資產審查，包括查核住戶在內地及海外的物業。（資料圖片／郭梓謙攝）

帖文引來網民留言，紛紛指出「算係濫用公屋」、「家人冇名係唔可以住喺度，如果戶主冇喺度住，根本可以收返間屋」、「申請人唔住，咁申請嚟做咩？」、「當間屋係私樓，鍾意畀邊個住都得？」，更有人誤以為是樓主濫用公屋，但樓主再解釋是前夫才是個案主人翁，笑指「我唔會叫佢（前夫）自首，我會篤灰」，獲網民大讚「識玩」、「舉報呢啲人啦，對住前夫唔使客氣！」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨 顯發邨」）