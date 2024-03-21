Art Basel、teamLab等活動襲港　旅發局力推「藝遊海濱」吸客

今年春季，市民和旅客可以在維港沿岸玩轉藝術日與夜！踏入3月多個國際及本地文化藝術活動匯聚香港，當中不少沿維港兩岸舉行，從添馬公園teamLab發光裝置藝術到西九巨型泡泡裝置，還有殿堂級活動巴塞爾藝術展香港展會，無論是國際展覽或是維港美景打卡位都同樣精彩。



香港旅遊發展局（旅發局）乘勢藉全年推廣平台「藝聚香港」加強宣傳，同時支持多項國際藝術盛事在港舉行，匯聚耳目一新的「藝遊海濱」體驗，並邀請全球媒體訪港及與小紅書博主合作推廣藝遊攻略，以提升旅客訪港興趣。



今年該局更特別聯同業界為旅客打造藝遊香港旅遊套票，以及推出「藝聚維港遊」航程，冀吸引旅客留港數天深度遊，參與一系列藝文活動，親身感受香港藝術之都的獨特魅力。



想全球旅客揀選香港作為其旅行目的地，最緊要讓他們找到一個必來的理由！

踏入春季香港藝術氣氛特別濃厚，國際及本地藝術活動陸續舉辦，除殿堂級巴塞爾藝術展香港展會繼續於會展舉行外，Art Central今年亦重返中環海濱，呈獻各大畫廊的當代藝術品。

藝術界殿堂級展覽巴塞爾藝術展香港展會，今年繼續於會展舉行，將吸引不少藝術愛好者參觀。（旅發局提供）

Art Central重返中環海濱 維港兩岸大型裝置變打卡靚位

旅發局邀得6名本地藝術家，在Art Central場內展出作品呈現香港獨特魅力，另場地特設「藝聚香港藝術報攤」，以舊式報紙檔為靈感，展出來自大灣區90後剪紙藝術家陳粉丸的立體剪紙藝術，作品以香港為主題，結合美食、交通與建築等元素，充滿地道色彩。

Art Central今年重返中環海濱，為大家呈獻各大畫廊的當代藝術品。（旅發局提供）

不少藝術愛好者亦愛打卡留影。今年康文署策劃的全新光影展覽「teamLab：光漣」，於添馬公園及中環段海濱長廊擺放數百個發光蛋狀物，色彩繽紛更懂得與人互動。

維港對岸的西九文化區亦同期展出大型戶外藝術裝置《抱泡瞬間》，多個巨型肥皂泡泡造型裝置融合燈光與聲效變化，都是絕不能錯過的打卡靚位。

結合維港美景與藝術 推廣嶄新「藝遊海濱」體驗

國際及本地盛事浪接浪，旅發局把握時機，乘着「藝術三月」的宣傳浪潮，續以「藝聚香港」的全年推廣平台加強宣傳，因應不少藝術活動都於維港沿岸舉行，今年重點推廣嶄新的「藝遊海濱」體驗，以維多利亞港為中心，鼓勵旅客和市民沿兩岸探索各種藝文活動，用全新角度「藝遊海濱」。

首推「藝聚維港遊」 吸引旅客留港過夜消費

旅發局更首度推出期間限定的「藝聚維港遊」鴨靈號航程，帶領遊客串連海濱藝術活動，期盼精彩多元的體驗能化成實際的訪客人數，眾多活動下能吸引他們多留數天，藉以刺激本地消費。

國際及本地盛事浪接浪，旅發局續以「藝聚香港」的全年推廣平台加強宣傳，今年更重點推廣嶄新的「藝遊海濱」體驗。

加強推廣聯業界推旅遊套票 盼轉化成實際訪港客數

為讓旅客能更便捷地享受一趟香港藝文遊，旅發局更特別與多間航空公司及內地旅行社，以高消費的內地年青及家庭客群為目標，推出酒店連藝文活動相關門票的旅遊套票，為他們來港深度遊提供更多便利和彈性。

精彩藝術活動體驗也要配合強大推廣，旅發局表示會透過不同渠道，致力推動香港成為全球藝術界焦點，例如邀請來自內地、韓國、日本、美國、加拿大、澳洲、意大利等 20 個國家及地區約百位媒體嘉賓來港親身體驗各式藝術盛事，當中包括與政府新聞處合作接待媒體嘉賓，協助對外説好香港藝術故事。

旅發局期望透過推廣香港豐富的藝文體驗，能帶動更多旅客訪港旅遊，吸引他們多留數天，藉以刺激本地消費。（資料圖片）

邀全球媒體來港體驗 聯小紅書撰藝遊攻略

增加媒體曝光以外，旅發局亦在社交媒體推廣上發力。針對內地市場，除在微信、小紅書、抖音、微博等平台宣傳外，該局亦與小紅書平台合作，製作及推介藝文地圖和打卡攻略，並邀請擁有眾多粉絲的博主到訪，以宣傳香港的藝文旅遊魅力。

聯乘英國剪紙家 創作過程放社交平台吸客

今年旅發局更特別聯乘英國人氣剪紙藝術家Paperboyo，以趣味剪紙配合香港多個地標，創作出具本土特色的網上貼文，以提升旅客訪港的興趣。

另外，旅發局亦會透過「藝聚香港」網頁及社交媒體，廣泛宣傳在港舉行的各大盛事及精彩體驗，詳細介紹活動內容，方便旅客了解以籌劃行程；旅發局尖沙咀的旅客諮詢中心亦會配合藝術主題粉飾一番，以帶動旅客和市民投入藝術氛圍。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局會串連全城藝文盛事，以多元途徑作宣傳，向全球展示香港的藝術魅力。

總幹事程鼎一：以「藝聚香港」推廣平台展現香港藝文魅力

旅發局總幹事程鼎一表示：「世界級藝術盛事及展覽接連於香港舉辦，旅發局會積極透過『藝聚香港』全年推廣平台，乘着『藝術三月』的宣傳浪潮，串連全城一系列藝文盛事，並以多元途徑作宣傳，向全球展示香港的藝術魅力，鞏固本港『中外文化藝術交流中心』的角色。針對旅客越趨追求深度遊，旅發局會鼓勵業界一同推出特色藝文旅遊產品，並透過不同的平台加強宣傳，吸引旅客來港。」