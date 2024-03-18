盛事經濟｜5月起月月放煙火無人機　旅發局：夾節慶每月可辦幾場

新一份財政預算案提出，每月在維港舉行無人機和煙火表演，每次煙火成本約100萬元，由旅發局負責。旅發局總幹事程鼎一今天（18日）表示，會將無人機表演和煙火表演拆開，不會同一天舉行，計劃首場表演今年5月舉行，每月可以辦幾場表演，並非規限只能辦一場，惟要配合該月的節慶活動而定，不會固定每月某日舉行，希望吸引更多旅客觀賞。他又透露，已接獲「幾間」機構願意贊助表演，不排除放手讓機構舉辦表演，旅發局只負責統籌。



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每月可辦幾場煙火、無人機表演 惟須配合節慶

旅發局今天（18日）舉行傳媒午宴，公布新一年工作重點，其中包括財政預算案提出，每月舉辦不同主題及設計的煙火及無人機表演。程鼎一表示，首場表演最快今年5月舉行，會將無人機表演和煙火表演拆開，不會同一天舉行，以免重疊，因此每月可以多於一場表演，要配合當月節慶活動再決定，舉例5月有五一黃金周、譚公誕、長洲太平清醮、端午節，具體表演日期待定。選址方面，為了減低對維港海上航行影響，表演範圍會偏離天星小輪來往港島至九龍的航線。

旅發局今天（18日）舉行傳媒午宴，總幹事程鼎一介紹今年工作重點。（潘耀昇攝）

旅發局：幾間機構願意贊助表演 或可交他人舉辦

程鼎一又說，煙火及無人機表演消息一出，已有「幾間」機構願意贊助表演，未有透露哪一間機構，不過稱會選擇合適的贊助商，如只為商業宣傳和賣廣告也不會批准。如果覓得合適機構舉行演出，旅發局會充當統籌者的角色，「唔會每次要自己做。」

旅發局首場「冬日維港水上煙火」表演在12月9日晚舉行，為當晚宣傳區議會選舉活動「​共建美好社區匯演」一部份。（夏家朗攝）

與油尖旺民政處煙火表演撞期 正商討會否聯手舉行

不過，油尖旺民政事務處早前已拍板，5月4日在尖東對開維港海面舉行煙火表演，振興地區經濟，會否與旅發局的煙火匯演重疊？旅發局表示，正跟油尖旺民政處商討會否聯手舉行，或者分開日子，畢竟也涉及封路措施等影響。

旅發局今天（18日）舉行傳媒午宴，總幹事程鼎一介紹今年工作重點。（潘耀昇攝）

旅發局設盛事拓展專組 物色國際盛事來港舉行

旅發局又介紹今年六大盛事，推動旅遊和經濟，包括6月的香港國際龍舟邀請賽、10月的香港單車節、香港美酒佳餚巡禮、11至12月的香港繽紛冬日巡禮、12月的香港跨年倒數，以及明年1月的新春國際匯演之夜，並全力支持及宣傳香港國際七人欖球賽、Clockenflap、Art Basel等。旅發局成立盛事拓展專組，設「第一站聯絡窗口」與盛事主辦機構聯繫，溝通如何落戶香港，再向政府提交建議，同時亦會物色有潛力的國際盛事來港舉行，推出旅遊套票及消費優惠吸客，例如全年藝文推廣平台「藝聚香港」。