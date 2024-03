「藝遊海濱」玩盡teamlab、抱泡瞬間 　旅發局邀全城沿維港做文青

踏入春季多個國際及本地文化藝術活動匯聚香港,不少更是沿維港兩岸舉行,大家行完灣仔會展的巴塞爾藝術展香港展會,即可到中環海濱Art Central 感受戶外展場的獨特體驗,喜愛打卡者更是不能錯過teamLab在添馬公園設置的200多個巨型七彩發光蛋裝置。



影完唔夠喉?轉到西九文化區即可融入《抱泡瞬間》藝術裝置的巨型幻彩泡泡中留影,順道參觀M+和香港故宮的精彩展覽;一程車搭去尖沙嘴鐘樓,可再欣賞以LED藝術裝置展示的梵高經典作品,為整個維港藝術之旅劃上完美句號。



因應國際級展覽及飽覽維港美景的藝術裝置都同樣精彩,香港旅遊發展局(旅發局)全年推廣平台『藝聚香港』,亦趁勢邀請全球旅客和香港市民一齊沿維港做文青,遊遍「藝遊海濱」路線;該局今年更特別為旅客打造「藝聚維港遊」,一趟免費的鴨靈號航程,旅客即可遊遍香港的藝術文化精華。想知點樣玩最盡興,即睇下文跟住玩啦!

一系列國際及本地文化藝術活動陸續在港舉行,令全城藝術氣氛爆燈!除了國際性藝術展覽吸睛,今年更有不少全新戶外藝術活動和藝術體驗都於維多利亞港沿岸舉行,讓大家享受藝術亦能同步欣賞維港美景,令全港化身成世界級藝術文青盛會的大展館。

🔑港島睇勻室內外國際藝術展 200多個巨型發光蛋任打卡

1. 灣仔會展:巴塞爾藝術展香港展會 ( Art Basel)



今年Art Basel於3月28至30日在香港會議展覽中心舉行,參展單位增至243間畫廊,肯定能滿足各藝術愛好者的喜好。(旅發局提供)

巴塞爾藝術展香港展會是香港最重量級國際藝術盛事之一,不單讓畫廊向買家展示和出售作品,亦是眾多藝術愛好者不能錯過的重要展覽,入場觀賞與打卡都一定不會失望。

今年Art Basel於3月28至30日在香港會議展覽中心舉行,參展單位增至243間畫廊,肯定能滿足各藝術愛好者的喜好。場內設有5個活動展區,並設有由16件來自不同地區的大型裝置作品組成的「藝聚空間」,主題為「I am a part of all that I have met」,當中11件作品更是專為今次展會創作,實在不容錯過。同場還有由旅發局與Art Basel聯手特設的「茶餐廳」,提供地道美食及飲品如菠蘿包及港式奶茶等,把港式文化融入當代藝術展中。欣賞看展之餘記得留影打個卡,放上社交平台吸下Like。

2. 金鐘添馬公園:「teamLab:光漣」



「teamLab:光漣」3月25日開始舉行,200個發光蛋必引來市民旅客瘋狂打卡。(資料圖片)

由康文署主辦的「藝術@維港2024」項目「teamLab:光漣」,3月25日至6月2日在金鐘添馬公園開幕,公眾免費參觀。

200個ovoid(發光蛋)會在展覽期間每晚6時半至晚上11時亮燈,發光蛋可持續站立,當被推倒或吹倒時會迅速彈起並變色,並發出特有音色;其光芒更會傳播給周圍的ovoid和樹木,互相呼應擴散,十分有趣。

活動入口設於添馬公園近政府總部東翼,未登記人士可參觀「藝術@維港2024」在中西區海濱長廊(中環段)「藝術有理」展區及部分「teamLab:光漣」展品。如想進入草地互動限制區域,就要提前透過Klook系統預約。

Klook系統預約「teamLab:光漣」

3. 中環海濱:Art Central



Art Central今年重返中環海濱,為大家呈獻各大畫廊的當代藝術品。(旅發局提供)

藝術界年度盛事Art Central將於3月28日至31日回歸中環海濱,雲集95間來自香港、亞洲及世界各地的頂尖畫廊,展出一系列當代藝術作品,並有多元化節目包括講座、大型藝術裝置及行為藝術表演等。

全新藝廊專區 「Neo」更讓參觀者從首次參展藝廊發掘更多,在美景襯托下領略藝術與維港之美。

旅發局更與Art Central合作,邀請六位本地藝術家包括區詠秋、 朱樂庭、李錦青、莫鎧靖、OrangeTerry和詹昫嵐,透過創意呈現香港的多元文化及和靈活變通的特色,向來自世界各地的觀眾展現香港的獨特魅力。

此外,旅發局亦於展覽場地特設「藝聚香港報攤」,以舊式報紙檔為靈感,展出來自大灣區90後剪紙藝術家陳粉丸的3D剪紙藝術。陳粉丸作品的風格以極繁主義及大膽用色見稱,今次在Art Central展出的作品充滿地道香港元素,包括繽紛的紙皮石地磚、蛋撻、天星小輪等,十分吸睛!除了可以於維港旁的「報攤」打卡外,報攤亦提供印有以上六位本地藝術家作品的明信片,供市民旅客免費取得,記得拎一張先走。

🔑維港對岸訪西九穿梭泡泡留影 鐘樓下欣賞LED梵高作品

4. 西九文化區:「西九家FUN藝術節」《抱泡瞬間》大型裝置



《抱泡瞬間》裝置藝術落戶香港,在西九家FUN藝術節舉行期間於海濱草坪展出,市民及旅客均可免費入場。(旅發局提供)

澳洲藝術團隊Atelier Sisu把肥皂泡化成《抱泡瞬間》裝置藝術,這作品曾在悉尼、新加坡等40多個地區展出,這次落戶香港,在西九家FUN藝術節舉行期間於海濱草坪展出,市民及旅客均可免費入場。

因應西九海濱戶外環境,今次特別設計名為〈巨泡泡〉的全新部份,耀眼泡泡會隨日照轉變,融入香港維多利亞港的醉人景色,配合燈光和聲音效果,於不同時段構成萬變景象,參觀者則可隨意穿梭於泡泡之中留影,不容錯過。

4. 西九文化區: M+「黑白:攝影敘事」攝影展



M+首個攝影展覽「黑白:攝影敘事」。(旅發局提供)

M+首個攝影展覽「黑白:攝影敘事」,由M+與法國五月藝術節聯合呈獻,並與法國國家圖書館共同策劃,展出逾250幅法國國家圖書館收藏的珍貴照片,以及30多幅來M+館藏,作品出自超過170位國際知名攝影師之手,為參觀者帶來無與倫比的感官體驗。

4. 西九文化區: 香港故宮「從波提切利到梵高:英國國家美術館珍藏展」



香港故宮文化博物館同期亦展出「從波提切利到梵高:英國國家美術館珍藏展」(展期至4月11日),展覽橫跨400多年西方藝術歷史長河,展出50位歷史上舉足輕重的藝術巨匠,包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、泰納、康斯塔伯、莫奈和梵高等所創作的52件世界頂尖藝術傑作。

5. 尖沙嘴海旁:「梵高 · 樂印」藝術裝置



「梵高 · 樂印」藝術裝置配上著名音樂人趙增熹監製的原創音樂,為海旁添加浪漫的藝術氣氛。(主辦單位圖片)

「藝術@維港2024」活動之一的「梵高 · 樂印」,於3月28日至5月31日在尖沙咀鐘樓前方、香港文化中心露天廣場舉行。海傍會以LED藝術裝置展示梵高的經典作品,配上著名音樂人趙增熹監製的原創音樂,為海旁添加浪漫的藝術氣氛。

項目以梵高畫作為致敬核心,創作者將梵高作品跟香港維港景色揉合,創作出藝術裝置《迴圈》,再利用LED技術在鐘樓前方,建構一個梵高藝術與香港夜景的奇幻世界。

旅發局打造「藝聚維港遊」請旅客免費體驗鴨靈號藝術之旅

國際及本地藝術盛事浪接浪,旅發局以「藝聚香港」的全年推廣平台加強宣傳,今年更重點推廣嶄新的「藝遊海濱」體驗。

本地的藝術地膽由港島玩到九龍,遠道而來的旅客未必識路。旅發局今年特別為旅客打造「藝聚維港遊」,由3月24日至31日,帶領旅客登上香港傳統中式帆船鴨靈號,以全新角度從日到夜感受不一樣的維港藝術及香港的獨特文化。

船上導覽會介紹維港兩岸的藝術盛事,及包括香港文化中心、香港藝術館、戲曲中心等主要藝文場所,呈現香港多元化藝術氛圍,同時讓參加的旅客體驗維港日夜的不同景致。

航程每日7班,由上午11時30分至晚上8時30分,由九龍3號公眾碼頭出發,每航程約60至90分鐘。留港不足90日的訪港旅客,到旅發局九龍旅客諮詢中心出示旅遊證件,即可免費登記「藝聚維港遊」即日船票,每位旅客只限登記1次。