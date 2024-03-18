盛事經濟｜3億改造幻彩詠香江加新大廈　旅發局檢視是否晚晚舉行

有20年歷史的「幻彩詠香江」，將由旅發局負責重新設計再推出。旅發局總幹事程鼎一今天（18日）表示，期望今年內訂出有國際特色的新匯演，明年上半年推出，會參考內地和國際的同類表演，未有設計定案，不過會檢視是否維持每晚8時表演、是否晚晚舉行等。現時「幻彩詠香江」與44座大廈及地標合作，旅發局表示政府批出的3.54億元預算開支，涉及拆走大廈老化硬件、軟件維修等，同時會有新大廈加入演出。



幻彩詠香江加國際特色 檢視表演時間、是否每天舉行等

旅遊事務署於2004年推出「幻彩詠香江」宣傳香港，耗資4,400萬元，透過維港舉行光影和音樂匯演，吸引不少旅客到場觀賞，不過近年吸引力大減。新一份財政預算案提出，重新設計「幻彩詠香江」，由旅發局負責。旅發局今天（18日）舉行傳媒午宴，總幹事程鼎一期望，今年內訂出方案，明年上半年推出新版「幻彩詠香江」。他透露，會參考內地、歐美、澳洲的同類表演，已與部分有經驗主辦機構交流過，目前未有設計方向定案，強調新匯演會有國際元素，並一併檢視是否維持晚上8時正的表演時間、是否每天舉行等。

旅發局今天（18日）舉行傳媒午宴，總幹事程鼎一介紹今年工作重點。（潘耀昇攝）

3.54億預算開支涉拆卸維修等 將有新大廈加入匯演

政府計劃向旅發局批出3.54億元，重新設計「幻彩詠香江」，旅發局表示涉及設計新匯演、拆走大廈老化硬件、軟件維修等，開支。目前「幻彩詠香江」與44座大廈及地標合作，程鼎一預告，明年重推的新版「幻彩詠香江」，將有新大廈加入演出，舉例參觀過「大唐不夜城」，大讚「無得頂」，不過香港要加入國際特色。

旅發局今天（18日）舉行傳媒午宴，總幹事程鼎一介紹今年工作重點。（潘耀昇攝）

旅發局料今年訪港旅客4600萬人次 按年上升35%

去年全年訪港旅客達3400萬人次，今年1至2月錄得780萬人次，回復至疫情前2018年同期的73%。旅發局預計今年訪港旅客達4600萬人次，按年上升35%，旅客人均消費5800元，較去年6900元低，僅達2019年水平，解釋本港與內地通關後，不少人都是探親訪港，故與去年比較不太準確，對今年旅遊業前景樂觀，程鼎一說希望訪港旅客數字循序漸進上升，「一下子上到6000萬唔係好事。」

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廟街熟食攤檔未有計劃增加 現階段只增加燈籠佈置

除了改造「幻彩詠香江」，亦會加強「大城小區」深度遊，推廣舊城中環、深水埗及西九龍，將會推出「廟街夜繽紛」第二輪宣傳活動，包括掛上更多燈籠。對於有旅客認為廟街熟食攤檔太少，據悉暫時未有計劃增加攤檔，只會增加佈置。