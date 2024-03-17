太缺德！男食客隨手扔火機進火鍋　下秒爆炸險傷店員　店舖咁回應

缺乏公德心隨時可以攞人命！有網民在微博發布火鍋店的閉路電視影片，拍到3位客人在新疆和田的火鍋店內用膳，吃飽閒聊之際，1名眼鏡男食客正在抽煙，替身旁女友人用打火機點煙後，竟隨手將火機丟入火鍋中，但當下未生事故。3人施施然離開，店員清理桌面時，打火機突然在鍋中爆炸，熱湯在店員面前噴發上來，嚇得她即時閃避走開，幸而人沒有受傷。



影片在網上瘋傳，不少網民鬧爆「太缺德了」、「告他，危害公共安全」，亦有人提議店家要作出追究，「這種可以報警了，不報警下次還會再做」。有關火鍋店回應內媒指，相信該顧客當時喝醉了才會無故丟火機，事後沒報警。



有網民日前在微博上傳閉路電視影片，指3月12日，新疆和田1間火鍋店內發生恐怖意外。片段所見，1名四眼黑衣男食客與另2位男女已吃完火鍋，他當時正在抽煙，然後從身旁女子的桌前拿起打火機，替身旁女子點煙，之後他十分順手將打火機扔進火鍋內。當下鍋內沒有任何動靜，四眼黑衣男站起來穿回外套，3人便施施然離開。

此時，店員前來收拾桌面，其中1名女店員站在鍋前，鍋內的打火機突然爆炸，熱湯在店員面前噴發上來，嚇得她即時閃避走開，差點被燙傷，幸而最後她沒有受傷。

影片隨即在網上瘋傳，引來不少網民鬧爆男子的劣行，「太缺德了！」、「在飯店抽煙已經夠討厭了，什麼腦迴路把打火機扔鍋裏？」、「感覺危害公共安全」，亦有人提議店家要作出追究，「這種可以報警了，不報警下次還會再做」。

事發的火鍋店回應內媒指，沒有找到該名顧客，相信對方當時喝醉了才會莫名其妙將打火機丟入鋸內，事後服務員及店面都被炸至到處是油，事後沒報警。