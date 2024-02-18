茶餐廳只收現金　小紅書女無錢埋單批「落後」　被老闆娘1句感動

電子支付十分普通，可是還是會遇上只收現金的店家。有在香港居住了十多年的內地女子在小紅書發市，指早前在茶餐廳吃午飯，以為餐廳會收八達通而沒有現金在身，不料埋單時才發現該店只收現金，雖然只是53元，已令她大感尷尬。可是她指老闆娘十分好人，跟她說「不要緊，有空再給就行」，叫她下次再來才付款，全程沒有為難她，反倒令她感到不好意思，於是急忙到附近提款後再回茶餐廳找數。該女子指香港未及內地在電子支付方面發展完善，但大讚香港充滿人情味，是讓她留戀的地方。



樓主早前在茶餐廳無現金找數，雖認為香港在電子支付落後，但被老闆娘的反應感動。（小紅書圖片）

樓主在小紅書以「在香港吃飯，不給錢會怎樣？」為題發文，指她在某天中午到茶餐廳吃飯時，心想：「再怎麼移動支付不發達，八達通總得可以的吧」,可是，該茶餐廳原來只收現金，令樓主大失預算。正當她感到十分尷尬，老闆娘只說「不要緊，有空再給就行」。但樓主感到不好意思，正想其他替代方式時，老闆娘再說，「吃飽就行，下次給就好」，樓主無奈接受離開餐廳。

樓主於是趕緊到隔壁的銀行提取現金，並即時回茶餐廳把53元飯錢還給老闆娘，對方也只笑笑口說：「歡迎下次再來。」

有網民認為不是電子支付落後，是很多香港小商戶選擇不使用。（《夜香鴛鴦深水埗》劇照）

在內地出生來港工作十多年的樓主，指經歷今次事件後總結以下感受，她雖然覺得香港的電子支付落後，「本地有較多人思維固化、餐飲服務遠不及內地」，但她感受到本地的人情味，「這種在日常生活中所能感受到的溫度，並非每個城市都能給予的」。

事件引起不少網民回應，有人也有類似經歷「上次有個內地網友忘了結賬走了，找我给她付了轉數快给了經理」。不過對於指香港的電支子支付落後，有網民解釋，「不是電子支付落後，是很多香港小商戶選擇不使用。大商戶一般都有的。」、「在店舖來說：要給電商手續費，又要帳目明細，報稅麻煩。在客人來說，香港人重視私隱，不大願意實名認證」。