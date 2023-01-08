玩出禍！阿叔去小便　遭貪玩友用空氣噴槍噴肛門　抱撼終身超悲劇

貪玩隨時出事！台灣桃園鍾姓男子去年拜訪45歲馮姓好友時，因尿急直接於住宅前院小便，馮男一時貪玩竟拿起修車用的空氣噴槍，隔褲噴射鍾男屁股及肛門，結果造成鍾男的橫結腸破裂及穿孔，往後人生須依賴造口（俗稱人工肛門）排便，導致終身遺恨。事件令2人反目成仇，至今尚未和解，桃園地檢署近日依重傷害罪嫌起訴馮男。



45歲台男因貪玩拿起修車用的空氣噴槍，隔褲噴射好友屁股及肛門，卻令好友要送院，從便依賴人工肛門排便。（示意圖／「淘寶」網站圖片）

據台媒報道，事發於2022年4月23日下午2時許，鍾男到馮男位於桃園市觀音區的住處聊天，其間鍾男因尿急直接於前院小便，馮男見狀冒起惡作劇的念頭，他拿起放在一旁的空氣噴槍，隔褲朝正在小便的鍾男屁股及肛門噴射，鍾男當場倒地不起。

鍾男起初只感到微微不適，惟隨後感到愈來愈疼痛，被緊急送往林口長庚醫院急救，檢查後發現橫結腸破裂及穿孔，同日進行手術切除右側結腸及設環形迴腸造口，鍾男往後排泄機能無法恢復，只能依賴人工肛門排便。

因好友一時捉弄令人生突如其來出現大轉變，鍾男無法原諒馮男，以重傷害罪提告。馮男作供時承認曾用空氣噴槍噴射鍾男，稱當時只是覺得好玩，想開開玩笑，沒想到會造成嚴重後果。檢察官依據鍾男診斷證明書、兩人供詞，以及警方提供的現場照片、監視器截圖畫面等證據，認定馮男行為造成鍾男身體、健康有重大不治或難治之重傷害程度，偵結依重傷害罪起訴馮男。

（綜合報道）