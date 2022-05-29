外行人貪玩試用「引鬼巫術」整蠱朋友　之後發生嘅事令佢後悔莫及

有的事情，可以不相信，但千萬不要去褻瀆，保持敬畏之心。其實我當時純粹只是調皮，為了好玩，幸好當時沒有造成嚴重的後果，現在每每想起都還是有些後悔。



文：羅納爾飛（發表於靈異社區）

我家裏有的長輩在從事陰陽行當。雖然沒學過，但好多事情都耳濡目染的。譬如家裏大人有時會會說一些神神怪怪的事，那正是我熱衷喜愛的故事。而且我的家裏面藏書也特別多。

我經常趁我爸不在家，就翻出一些藏書來看，各種什麼風水、八字、以及還有些符咒道術之類的書。我當時就愛看一些符咒、道術、之類的書……

巫術大全招招極歹毒 貪玩試用「較溫和」一招已後悔莫及（點圖放大閱讀）▼▼▼

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記得有一次我翻到一本叫做巫術大全的書，是一本手抄本，上面記載的各式各樣的巫術，有給人解災的，有整人的。看一看的我就突發奇想想試一試，給人解災，但我想了一下我身邊也沒這樣的人，而整人的手段又太狠毒了，我不敢，動不動就是要把人致殘致死的，我雖然調皮，但看清每道整人的巫術後面的註解：什麼中術者瞎眼的、斷手斷腳的、瘋癲癡呆，還有不得好死，死兒死女死全家的……總之很是歹毒。你要問我真那麼神奇，真有用？我只能說我不知道，因為我沒用過我也不敢，而且有的巫術方法咒語你看見了，你去用都用不出來，聽我爸說這種必須要師傅在祖師神壇面前問卦，祖師爺同意了才能教你，你用出來才有效果。

我一看那些巫術太狠了，就打消嘗試念頭，我繼續翻著那本巫術大全。突然翻一翻的就看見一頁上寫著一術，用黃、紅、綠隨意一種顏色的、法師做法畫符的那一類紙，在上面畫（這裏就不說畫什麼了，我怕有人會去嘗試），然後默唸咒語，把它藏在你想懲戒的人家裏，當天夜裏那人家裏就會出現怪事，而且會影響那家人的運勢。我總算找到了一個不算狠毒的招，蠢蠢欲動的就想找一個身邊不順眼的人試了試，最後挑了一個人，關於他我就不細說了。因為我怕萬一他知道了。

反正我當時就在家裏找了黃紙，在上面畫了書上說的內容，然後就放在身上，找了次機會去他家然後就悄悄的在他家裏藏在了隱蔽處。然後就是沒過幾天我就看被我整的那人，精神狀態很不好。我就故意找話題和他聊天然後提起這方面，他說他家裏在鬧鬼。我就問他怎麼回事，他說這幾天晚上老是莫名其妙的聽見家裏有聲響，就是半夜聽見廚房有人在切菜，他以為是他爸媽做宵夜，他就起床去廚房看，然後燈是關的，他爸媽的房間也是關著門的，廚房菜板上切了一些菜還放著個蕃茄，但廚房沒人。第二天他就問他爸媽問廚房的菜誰切的，他爸媽表示什麼都不知道，廚房裏面菜板上乾乾淨淨的什麼也沒有。要不就是上廁所在房間裏看見黑影，有次還在廁所鏡子裏面看見有人在他後面，然後他給他爸媽說，不說還好一說，他媽也說晚上半夜醒來看見床頭站了一家三口看著她，他媽掐他爸都沒掐醒，嚇得一夜把頭捂在被子裏。半夜有時又莫名的聽見有人在她耳邊叫她。他說的膽膽怯怯的，我這心裏聽著也不平靜，一個勁的在心裡暗罵「糟糕」。

他說他爸已經去鄉下找陰陽先生去了，打算請個先生來他家看看。我一聽嚇了一跳，因為我還記得以前看的書上說過，你施的法要是被別人破了，會對自己有影響，如果對方能耐比你高，整你一下，你也不好受。我一想到這，我這算個什麼能耐，肯定被吊打的份。當天便和他還有幾個同學一起回家，到他家找了個藉口去他家上廁所，把東西取了出來，隨後灰溜溜的趕緊回家了，回家路上找了個地方就把那張黃紙燒了。

至於後來，我給他打聽，他說他家請了先生來看，那位先生說他家應該是得罪人了，別人整他家，然後就擺了個壇作法，然後解決問題，隨後收了錢就回鄉下了！後來想了想，要是當時真的把人家嚇出問題，或者出點其他狀況，我估計得後悔死，一輩子的良心債。所以自從那次以後我再也不敢擺弄這些，先不說到底是不是那個黃紙起了作用，反正我不會再拿這些事去試那本書上的真假了。保持敬畏之心就好。

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