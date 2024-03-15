茶餐廳杯冰要收錢？港媽要冰「座凍」沖奶不滿被收費　遭網民圍攻

餐廳「打開門口」做生意，每樣都要成本，豈能免費？日前有港媽帶同嬰兒光顧某冰室，當時要求侍應給予1杯冰，以便將沖好的奶「座凍」至合適溫度，但不滿餐廳要額外收費，質疑那杯冰不是用來喝，不明為何要收錢，但又強調「唔係錢唔錢嘅問題」，帖文隨即引來熱議。



相關帖文現已被刪，但早被網民截圖並重新上載，不少人批評樓主不對，直問「冰唔使成本？」、「唔使錢就個個攞杯冰，熱飲變凍飲」，亦有人質疑對方用熱水沖奶會流失營養，指出「正常係自帶熱水和室溫水，自己溝適當溫度嘅奶畀BB飲」。



有港媽不滿在冰室索取1杯冰「座凍」沖奶，卻要額外收費，企圖公審該餐廳，惟反被網民圍攻。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

有網民把原文截圖後，再上載到facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」，質疑「你去7仔（便利店）都要畀錢買冰啦，唔係點解凍飲要加錢？」，截圖內容可見到，有港媽於同一群組不滿發文，詢問「係咪任何一間茶記或餐廳，另外要杯冰都要收錢？」，事關港媽日前到牛頭角某冰室用餐，當時請侍應給予1杯冰，以「座凍」嬰兒要喝的奶，不過侍應表明要額外收費，經理更稱是公司規定。港媽不忿稱「唔係錢唔錢嘅問題」，而是該杯冰並非用來飲用，不明店方為何仍要額外收錢。

該名港媽當日於餐廳共點叫2個常餐，並配以2杯凍飲，其中凍奶茶要求少冰多奶；另外她要求1杯冰，單據最後顯示1項為吧部手寫單，需要另外付費。

單據尾部顯示1項為「吧部手寫單」，並需另外付費。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

港媽的帖文其後已刪除，但被截圖重新上載後，引來網民批評該港媽不對，「唔收錢係人情，按公司規距收錢就係道理」、「冰唔使成本？」、「你叫凍飲都要加$3啦」、「唔使錢就個個攞杯冰，熱飲變凍飲」、「唔係飲，咁係唔係有用到先，唔通座凍完支奶，拎返去畀客用？」，又揶揄對方「我叫碟飯嚟望下又無食，做咩要收我錢」、「冰鎮奶茶啲冰都唔係飲」、「唔係錢唔錢問題，我就係唔捨得畀」。

不少網民批評該港媽「西客」，反問「冰唔使成本？」、「你叫凍飲都要加$3啦」。（GettyImages／示意圖）

有人不解詢問既然餐飲凍奶茶要求少冰多奶，為何要另外要求1杯冰，其他人猜測「（港媽）可能以為小咗嗰部份另外俾佢，所以唔使錢」。有留言就分享其他貪小便宜的奇葩例子，「我做水吧有遇過，客人日日嚟，茶、奶、冰分開上，兩條友食一個餐」、「我諗起有個絕頂同事，叫凍檸茶少冰，之後再叫人俾杯冰…問佢點解佢話咁樣會多幾啖」。

該港媽沖奶方法亦備受質疑，「我最睇唔明係點解枝奶要座返凍」、「開奶就唔好開咁熱啦，會流失營養」、「正常係自帶熱水和室溫水，自己溝適當溫度嘅奶畀BB飲」、「座奶拎杯凍水已經好Ok」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）