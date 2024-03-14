內地客遊港食茶餐廳！帳單見「散比」疑遭辱罵　網民解謎係…

茶餐廳術語可算是香港特色，許多伙計為求效率，下單時盡量務求簡而精！日前有內地遊客訪港光顧茶餐廳時，見侍應於單據寫上「散比」2字，不知含意的他大感疑惑，遂於網上詢問他人到底是否被辱罵，事件惹來網民熱議。



有同樣不解「散比」意思的內地網民以類近讀音猜測，或許是「少冰」或「傻X（內地粗口，羞辱對方傻到極點）」。不過，其後有人解釋真正意思，「散比」即是「散叫雞髀」，並指單據為員工內部查看使用，故勸大家不要過份解讀意思。



有內地食客光顧港式茶餐廳，見單據寫上「散比」2字，誤以為遭辱罵。（網上圖片）

該旅客於內地社交平台發文，表示日前來港光顧茶餐廳，卻發現侍應於單據寫下「散比」2字，不解意思的他疑惑詢問「請教一下懂粤語的朋友，這是甚麼意思，是不是罵人的話啊？」從其上載圖片所示，他當日於餐廳共點叫3樣食物，包括「口水K」、「冬OT」和「散比」，不會茶餐廳術語的他因此圈下「散比」，詢問他人到底是什麼意思。

香港茶餐廳有網民指出「散比」即是「散叫雞髀」，相信是事主單點雞髀而沒有配餐。示意圖。（ig @ asiacheapfood）

單據引起網民熱議，有同樣不解意思的內地民眾就以類近讀音猜測，或指「少冰」或「傻X」。不過及後有香港網逼民糾正，「口水K」即是口水雞、「冬OT」即是普遍港人認知的凍檸檬茶、而「散比」其實是指「散叫雞髀」，相信事主是點叫了非套餐的雞髀。

網民指茶餐廳多用簡稱是為了方便下單，「這張單不是給客人看的，是餐廳內部用的」。（《阿媽有咗第二個》劇照）

有留言就補充，茶餐廳多用簡稱是為了方便下單，「這張單不是給客人看的，是餐廳內部用的」、「粵語中『比』沒有罵人的意思，香港人也不會用『比』來罵人。沒學過拼音，更不懂散比=SB（傻X）」、「誰無聊到在單子上寫罵你的話」，故勸他人不要過份解讀意思和玻璃心。

（綜合）