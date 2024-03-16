性感美女傳短訊：找師傅上門維修　連登仔1天收3個爆笑應對新騙招

電話騙案有新套路？近日有網民在討論區發帖講述懷疑遇上騙案，單日就有3名「陌生美女」以WhatsApp傳短訊，指家中插座或浴室玻璃損壞，由業主介紹找師傅上門維修。樓主莫名其妙被當成「維修師傅」，即認定是假尋找維修師傅、真騙子套路，於是決定耍賴爆笑應對。

帖文引起網民關注，有人表示近日亦收到類似的陌生短訊，有人以性感美女頭像開設帳戶，表示水龍頭、洗手盤等壞了，對話無一例外是找「師傅」上門幫忙，令網民笑言「今期興搵師傅」。



有網民在討論區發帖表示疑遇電騙，稱單單一個下午就已經收到3個陌生女子傳訊約他上門維修。（連登討論區圖片）

有網民在連登討論區以「『KK 園來電』師傅...你幾時得閒上我屋企」為題發帖，表示懷疑遇上電騙，表示指單單一個下午就已經收到3個陌生女子傳訊約他上門維修，「一個晏晝就有3條女搵我上門整插座，點覆好？」。從他上傳的WhatsApp對話截圖可見，1名長髮女生頭像的用戶傳訊樓主稱家中插座燒壞，「業主讓我聯繫你」，隨後又以繁體字及簡體字並用以詢問樓主什麼時間方便過去更換插座。而該用戶照片是身穿瑜伽服在自拍。

樓主即時「入戲」扮成維修師傅回應，叫對方說出地址，並表示「費用是一次性交的」，港人聽來知道有性暗示的句子，但對方卻以為是費用需一筆過付清。故詢問「多少蚊呀？」，樓主索性直接回應「一次性交」。對方隨即爆粗鬧爆樓主，又表示「X你媽，你全家女仔都是做雞的」，然後樓主再反問「噢，你不是嗎？是我誤會了嗎？」，又指她聲稱換插座是約上門的「藉口」。

對方怒極連打數次語音通話及錄音，樓主沒有接聽，但表示「今日已經有太多人找我整插座了」。對方其後突然情緒驟變，由暴怒變成平和地與樓主說起介紹人業主及猜測插座燒壞的可能性。

樓主之後又接到另1個WhatsApp帳號傳訊，1名女生頭像的用戶傳來1張浴室玻璃碎裂的照片，表示「物業讓我先聯繫你換一塊玻璃」。樓主更新帖文稱「我幾X時做X埋裝修師傅，今日又有一個」，並再次1秒入戲，謊稱「正在忙，再聯繫你」，而對方仍然是熟悉的套路，請樓主上門處理。

樓主之後聽從網民意見，假裝報價向2名騙子實行「騙中騙」，以了解騙徒套路。他報價「上門檢查$500，維修料加人工$5,000」後，其中1人直接消失不再回覆，另1人則回應「師傅你窮瘋了。業主怎麼介紹個窮師傅給我。大陸最多$200」。

帖文引起網民熱議，有人留意到其中1名女子與樓主的對話情緒轉變太快，似是團伙作案，「無端端發惡X樓主，有一刻以為佢真係搵錯人，點知跟住又入返戲」、「應該換咗人」、「啱啱接更，唔記得睇返上面對話，搞到唔連戲」；亦有網民推斷騙子套路都是類似，「下一步就話認錯人，但同你好啱傾」、「通常會答唔係佢搵嘅人，佢就會話有緣做朋友，一步一步滲佢想做嘅嘢」。

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更有不少網民上載類似對話截圖，多見有用戶以妙齡女子頭像傳訊「找維修師傅」，一時是水龍頭壞了，一時是洗手盤，對話無一例外是「師傅，你能過來嗎」或者「師傅你有時間嗎」，令網民笑言「今期興搵師傅」、「全盛時期kk園爛幾多嘢」。

（連登討論區）