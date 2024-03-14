誇張電騙！短訊收「槍決通知」要求繳款　事主無回覆　後續傻眼

電話騙案時有發生，市民要提高警覺避免受騙。有大埔街坊日前接獲令人哭笑不得的詐騙短訊，指其因為涉及信貸詐騙，沒有出庭受審，將有司法人員上門執行「強制擊斃」，若想「逃過死劫」，點擊訊息附有連結內的應用程式，繳交所有結欠款項便可。許多網民對騙徒誇張手法感到傻眼，「呃人都用下腦大佬」、「要有幾弱智先會被騙」，又笑稱「明明是搶劫通知」。



有市民接獲詐騙短訊，指因涉及信貸詐騙沒有出庭受審，將會被槍決。（FB「大埔人大埔谷」圖片）

樓主在facebook群組「大埔人大埔谷」上載手機短訊截圖，稱「又有新招數」。如圖所示，訊息開首列明「槍決通知」，指樓主因為涉及信貸詐騙，加上缺席出庭受審，已透過天網定位其具體位置，並通知地方政府部門和司法人員等，將攜帶槍支上門執行「強制擊斃」。

不過訊息表明，倘若樓主於下午6時前下載短訊內附連結的應用程式，繳交所有結欠款項，可免卻被槍斃。可能因為樓主沒有回覆訊息或點擊連結，對方再傳短訊，指後台10分鐘內未有收到任何回應，揚言「現在立刻出發將您擊斃」 。

帖文引來網民熱議，「我都收過，好OnX」、「呃人都用下腦大佬」、「呢個好提神醒腦呀」、「字都打錯，明明是搶劫通知」，又引用張家輝曾飾演大反派金句「天幕就係我，我就係天幕」，修改為「天網就係我，我就係天網」。有留言則調侃，「嘩……你仲唔着草？」，樓主鬼馬稱「我已經攞埋生果，啤酒出嚟等佢」，可惜恭候對方全日，仍未見其身影。

翻查資料顯示，其實去年起兩岸三地陸續有不少民眾收到「槍決通知」短訊，北京市公安局官方微博亦曾發文表示「無語死了」。

（綜合）