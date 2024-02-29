WhatsApp官方提醒驗證？短訊提點擊link驗證帳戶　網民1點揭詐騙

騙徒手法果然層出不窮！最日有網民分享稱收到來自WhatsApp官方的短訊提示，指出其帳戶因長期未驗證，需要登入相關網址連結進行驗證，否則24小時後會被停用。樓主稱當時對短訊的可信性感到懷疑，於是在網上求救。不少網民紛紛留言直指是詐騙，指細心一看便見到相關連結有破碇，明顯是造假，「其實都幾易中招」、「細心睇就會知係呃錢sms」。



有網民收到聲稱來自WhatsApp官方短訊提示，指出其帳戶因長期未驗證，需要登入相關網址進行驗證，否則會被停用。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

該網民於Facebook群組「柴灣人柴灣事」上載相片，表示收到聲稱來自WhatsApp官方短訊提示，內容上指因其帳戶長時間未驗證，需要按入相關網址連結進行驗證登記，否則帳戶將在24小時後被停用。

樓主短訊內容半信半疑，「有無人收到咁嘅信息？係咪詐騙？」。不少網民紛紛留言，直指的確是詐騙，稱只要細心看，就發現短訊內提供的網址「www.whaatsapps.com」比官方名稱「Whatsapp」多了一個「a」字，可見騙徒相當蠱惑。網民提醒如果收短訊的人稍不留意便會按下網址，即時被盜用個人資料。

樓主短訊內容半信半疑，故發帖問：「有無人收到咁嘅信息？係咪詐騙？」（Facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

亦有網民眼利發現，騙徒相當積極，第一個訊息傳到樓主電話後，隔了3小時又再傳送一樣的短訊，笑指：「今時今日搵食艱難」、「樓主做個好心覆吓人」、「佢都幾貼心，驚你睇完唔記得再send多次」、「覆佢話串返好啲字先，Wh"aa"tsapp」、「覆番佢 whaaaaatsup」。

（Facebook群組「柴灣人柴灣事」）