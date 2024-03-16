大膽！的士司機交警面前衝燈斷正　網民斥慣犯：要求法官捉佢驗眼

「阿Sir喺隔籬都照衝燈咁大膽？」有的士司機日前於紅磡機利士南路行駛時，無視左邊車道有名交通警，公然在交警面前衝紅燈，結果被截停。車cam（行車記錄儀）影片於網上流傳，不少網民留言揶揄的士司機「當阿Sir冇到衝燈」、「我相信他不是盲的，只係他認為長官盲咗看不到他」、「是心盲，天下我至大」。



有的士司機日前於紅磡機利士南路行駛時，無視左邊車道有名交通警，公然在交警面前衝紅燈。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民周三（13日）於facebook群組「車cam L（香港群組）」上載1段39秒影片，發文直言「原來依家啲的士佬盲㗎喎！」。車cam顯示事發時間為周三下午近6時，當時片主在紅磡機利士南路尾隨一輛的士行駛，出隧道後可見到左邊車道有名交警，的士駛往右邊車道。當時交通燈號已由黃色轉為紅色，交警減速在行人過路處前停下，的士司機卻無視交警，加速衝紅燈，交警立即加速追上截停。交通燈再轉綠燈時，片主左轉往差館里駛去，影片就此作結。

的士司機衝燈過程逐格睇▼▼▼

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影片引來網民熱議，有人揶揄的士司機「5分已袋。完」、「即時派彩！」、「紅燈又睇唔到，鐵馬都睇唔到，阿Sir應該要求法官捉佢驗眼」、「架巴士已經半衝燈，的士直頭紅晒都仲出」、「7部電話都睇唔掂，仲邊有眼睇到阿Sir出現了」、「唔怪之得成日喺的士面前截佢哋都見唔到啦，唔係扮㗎喎」，甚至有網民質疑是衝燈慣犯，「慣犯先會唔留意身邊有咩車，好危險」。

根據香港《道路交通(交通管制)規例》（第374章，附屬法例G）第18條「沒有遵從交通燈的指示」，違例駕駛將會被記5分，更有可能被定額罰款港幣600元。違例者亦有可能被控告，若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款港幣5,000元；其後再定罪會被判處監禁6個月及罰款港幣10,000元。