衰！的士司機無視車輛泊旁邊　走近坑渠口小便濺車胎　網民笑洗車

人有三急的確很難忍，但就地解放時都要留意會否影響其他人。有司機在網上大呻，將車輛停泊路邊期間，有的士司機將車泊在其後方位置，繼而下車走到前方坑渠隨地小便，無視對方車輛正在旁邊響號，尿液甚至濺中車胎，受害司機慨嘆「明知有人都繼續喺人車側邊屙，第1次見」。網民笑言「可能佢喺嗰個坑渠窿屙開」、「緣份到了，見到呢個渠蓋，所以一定要呢個屙」。



圖中的士司機被指明知樓主車輛在旁邊，照樣向坑渠隨地小便，即使樓主坐在車內響號示意警告，但都無阻其「雅興」。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，圖中的士司機戴了口罩，將車停泊在樓主後方位置，然後下車走前，明知樓主車輛在旁邊，照樣向坑渠隨地小便，即使樓主坐在車內響號示意警告，但都無阻其「雅興」，令到樓主無奈形容「呢個大哥好嘢……只要你唔尷尬就得」、「個個都會尿急，但明知有人都繼續喺人車側邊屙，第1次見」。

圖中可見，坑渠蓋右下角濕透，樓主車輛車胎更被指遭尿液濺中。

坑渠蓋右下角濕透，樓主車輛車胎更被尿液濺中。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

多名網民見到帖文，紛紛笑言「洗車？」、「可能佢對你有意思，小心」、「側邊還好呀！始終唔係向住你㗎車，我就遇過就咁企喺你車尾同你洗車⋯」、「即時駛走㗎車，等佢冇遮擋」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）