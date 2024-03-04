車尾當書枱刨馬經　的士突開動捲走投注紙　2馬迷反應笑爆網民

賭馬投注前之前當然要「做足功課」，「刨馬經」才能增加贏面。網上最近流傳1條「車cam」片，顯示黃大仙環鳳街馬會投注站聚集大班馬迷，其中2名中年男子站在停泊投注站對開的的士車尾，將車尾當作書枱，全神貫注看馬經，豈料司機突然開車，令到部份馬經跌落地下，還有一疊投注彩票留在車尾被帶走，畫面相當爆笑。



網民紛紛笑言「玩阿叔？」、「開緊會睇到呢條片笑咗出聲」、「好彩無放埋個銀包上去」、「臨時劫案」。



2名中年馬迷將的士車尾當作書枱，攤開馬經研究，其中1人甚至用筆填寫彩票。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

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涉事「車cam」被上載至facebook群組「馬路的事討論區」，長約48秒，雖然沒有列明日期和時間，但相信是賽馬日拍攝，所以1班馬迷聚集在黃大位環鳳街馬會投注站，由於投注站對開有的士站，所以不時有的士泊等客。

每逢賽馬日，班馬迷就會聚集在馬會投注站外研究投注。（香港賽馬會圖片）

片中可見，當時有1輛的士停泊在投注站外，有2名中年馬迷將的士車尾當作書枱，攤開馬經研究，其中1人甚至用筆填寫彩票，但不知司機有心抑或無意，突然開車離開，2名馬迷立即抓緊馬經和已填寫的彩票，但部份馬經仍然散落一地，還有數張投注彩票未能及時取回，仍然留在車尾，依俙見到2名馬迷不滿司機突然駛走的士。

影片引來多名網民留言「笑到停唔到」、「張書枱識郁嘅」、「阿叔仲老奉攤大份報紙嚟睇」，更有人引用朱自清《背影》，「這時我看見他的背影，我的淚很快地流下來了。

（facebook群組「馬路的事討論區」）