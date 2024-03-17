因為五條友被查！內地女帶雜誌搭高鐵遭扣查　網民：追星都犯法？

粉絲購買偶像相關的唱片和周邊產品是平常事吧？最近有內地女子在香港買了1本有心儀偶像作封面人物的雜誌，當中包括張敬軒、型男魏浚笙、唱作人林家謙、新晉歌手Tyson Yoshi和洪嘉豪等，當她帶同雜誌準備乘搭高鐵回廣州，不料在西九龍站被關員扣查，對方更將雜誌逐頁翻閱，並問道「買返去做乜？點解要買？」，讓女子非常困惑。而網民得知其經歷後，也質疑「追星都犯法？」。



最近1名內地女子在香港買了1本有心宜偶像作封面人物的雜誌，準備乘搭高鐵回廣州，不料在西九龍站被關員扣查。（小紅書圖片）

該名女子在小紅書以「因為五條友被查」為題發文，表示早前「帶了五條友搭高鐵返廣州」，據她上傳的照片顯示，她在香港買了《Vogue》雜誌，封面人物為張敬軒、林家謙、洪嘉豪、TysonYoshi和魏浚笙的「五人組」。樓主指出，她後來卻因該本雜誌而被西九龍站的關員扣查，「一頁頁翻閱過冇問題後還返畀我」。

樓主後來留言補充，表示「五條友」已回到廣州，意指她本人和雜誌順利回家。（小紅書圖片）

樓主在帖文直言因追星而買的1本雜誌，卻不料被扣查，「真係好離譜」，又憶述關員在翻閱雜誌期間質問她「買返去做乜？點解要買？」，樓主只能無奈回答，「我直接話我追星，我粒星在封面」。她後來留言補充，表示「五條友」已回到廣州，意指她本人和雜誌順利回家，並指自己過往多次到香港看演唱會，每次都經西九站過關，「第一次見咁發神經，我後面有個女仔剛在萬寧買的鎮痛膏都問她買返去做乜，邊個要用，關他X事啊」。

帖文隨即引來網民討論，有人概嘆帶雜誌過關竟然也會被查，「《Vogue》都能被查」、「追星都犯法？」、「啲海關冇嘢啊嘛」，部份網民則推測相關關員的「真實動機」，開玩笑指「可能佢想睇」、「海關係咪沒搶到雜誌，想食頭啖湯」。