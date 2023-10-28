震驚！小紅書女帶這東西來港　被帶到「小黑屋」　開口震撼海關

如果海關發現抵港旅客懷疑帶有違禁品，就需帶入房做進一步調查。1名女子早前攜帶大約2斤荔枝從福田口岸入境，由於沒有過機，海關不知情下，以為該袋荔枝是違禁品，要求她進入「小黑屋」接受檢查，最終發現原來是荔枝，2名關員事後詢問2斤荔枝多少錢，女子回答10人民幣（約10.9港元），形容關員「滿臉驚」，女子笑言「給香港海關一些小小的物價震撼」。網民紛紛指出可以從內地帶水果到香港，試過帶「43斤楊梅、12斤荔枝」，甚至有人問「想知道一兜10塊的荔枝在哪買的？」。



樓主沒有將約2斤荔枝過機，海關不知情下，以為該袋荔枝是違禁品，所以要求她進入「小黑屋」接受檢查，最終發現原來是荔枝，得知價錢後感到震驚。（小紅書圖片）

樓主在小紅書分享自身經歷，早前在深圳買了大約2斤荔枝，並用帆布袋載住，繼而從福田口岸入境。由於沒有將荔枝過機，海關懷疑該袋荔枝是違禁品，於是叫樓主進入「小黑屋」接受進一步檢查，隨後發現原來是荔枝，進行記錄後批准樓主離開。

其間2名關員問「滿滿一兜子荔枝多少錢？」，樓主照直回答10人民幣（約10.9港元），形容關員聽到答案後「滿臉驚」，樓主笑言「給香港海關一些小小的物價震撼」。

不少網民指出可以從內地帶水果到香港，試過帶「43斤楊梅、12斤荔枝」、「我有一年試過帶一個大行李喼荔枝回香港」，甚至有人問「想知道一兜10塊的荔枝在哪買的？」。

（小紅書）