驚！內地女遊香港帶這東西　申報被索單據想抽稅：深圳海關窮瘋了

【香港旅遊／海關／報稅】外遊出入境要按規定報稅，不過有內地女於小紅書發文大呻，她攜帶1部朋友送贈的萬元相機來港，過關申報時被海關要求出示購買紀錄，「想讓我在香港回來的時候被稅」，直斥「深圳海關窮瘋了吧」，「我不是在香港買的相機，已經用了很久的相機，還想再稅」。帖文引來內地網民熱議，不少人分享類似經歷。



有內地女於小紅書發文大呻，她攜帶1部朋友送贈的萬元相機來港，過關申報時被海關要求出示購買紀錄。（資料圖片）

該內地女周日（12月17日）於小紅書以「深圳海關窮瘋了吧」為題發文講述事件。她表示，帶了1部朋友贈送、價值萬多元的相機來港旅遊，由於帶相機進入香港需要申報，於是按規定向海關申報，詎料對方竟要求她出示購買紀錄，大呻「我朋友送我的相機，我還要問我朋友拿購買紀錄嗎？我朋友在國外買的」。

樓主強調，她是從內地帶相機來香港遊玩拍照，「現在進香港不給我申報我是在大陸帶進去的，想讓我在香港回來的時候被稅，我不是在香港買的相機，已經用了很久的相機，還想再稅」。她又提醒其他網民，「以後大家借朋友相機或者自己相機去香港遊玩要注意一下啊，他們真的很缺錢了」。

樓主提醒其他網民，「以後大家借朋友相機或者自己相機去香港遊玩要注意一下啊」。（小紅書）

樓主補充，疫情前多次來港都沒遇過上述情況，「我朋友帶個洗髮水和1條煙都要抽問，5個人就抽問1個人，雖然抽問是運氣問題，但是疫情之前去香港那麼多次，真的沒有這樣」，質疑「這是把兩三年的KPI努力賺回來的節奏啊」。

帖文引來內地網民熱議，不少人分享類似經歷。（資料圖片）

帖文引來內地網民熱議，不少人分享類似經歷，「今天剛從羅湖口岸回來，買了個G-shock手錶 價格大概1w6（1.6萬元）左右，我把發票和包裝都扔了，還能稅」、「我上次去香港回深圳，走的深圳灣，背一個包，過機檢，走都走了，叫我回來說你帶了好多化妝品，我說是鈣片，叫他自己打開看，後面看了沒話說了」、「之前福田羅湖嚴，深圳灣不嚴的，現在愈來愈嚴了」、「入境香港最多19支香煙就是1包少1根，超出的話就罰款」。