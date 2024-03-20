男子路邊泊車失敗　女司機出馬要咁多手軚終成功　網民：同樣唔掂

網上不時都有人指責女司機的駕駛技術比男司機差，而最近有車主則在社交平台上傳1段車Cam片，起初顯示1名男子正試圖路邊停車，但屢試不果，後來同車的女子「霸氣頂上」，男子下車，女子則到駕駛座代為泊車，最終大約來回8手軚後成功。片主直言「邊個話呂（女）司機唔掂呀！」，但有網民則認為不論男女雙方，泊車技術皆欠奉，笑指「半斤八兩」；「同樣唔掂」、「兩個都唔好揸車害人啦」。



車Cam片顯示1名男子正試圖路邊停車，但屢試都失敗。（facebook影片截圖）

影片被上傳至facebook群組「馬路的事討論區」，片段開初顯示路邊有唯一空出的泊車位，1名男司機則打算於貨車和前方私家車之間泊車，車輛閃着死火燈，而男子多番嘗試仍然不成功。不久，男子下車並站上行人路，而本來在副駕駛座的同行女子則「頂上」做司機，最終來回約8手軚後成功把車泊好。

片主在帖文稱「邊個話呂（女）司機唔掂呀！」，認為男司機最後也要由同行女子「出馬」解救。不過，部份看過影片的網民則表示雙方「半斤八兩」、「一樣好唔掂」，泊車技術不濟，「個位咁闊都扭咁多手」、「條女咁樣唔睇隊出去，如果嗰架係的士嘅話，又要賠錢囉」、「救命咁好泊嘅位，佢兩個到底要幾多手先入到」、「個位闊到咁，兩個都可以扭來扭去都泊唔到」。

也有人留言鼓勵，認為泊車只要多練習就可，「無嘢嘅，唔熟咪練多啲囉，泊多幾次就熟㗎啦」、「唔練又點會成功呢」。有網民就認為是片主停車的位置，阻礙了女子泊車可用的空間，「本身條女可以泊得好啲，但前車頂住晒」。