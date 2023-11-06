Tesla女司機大戰貨Van片瘋傳！打死火燈轉彎被撞　call人後續是…

在馬路駕駛最緊要小心，否則隨時出事！本港網絡瘋傳1段「Tesla女司機大戰貨Van（輕型貨車）」影片，見到有港女駕駛Tesla電動車時亮起死火燈同時轉右，結果被後面想爬頭的輕型貨車攔腰直撞。港女事後下車爆粗狂罵司機「你撞到我凹晒喎，X你老X真係」、「我架車新㗎！」，並致電召人到場幫忙。貨車司機則反駁「妳打死火燈啊大佬」、「大家有誤會啫呢啲嘢，唔係我有心撞你」，又建議報警處理，最終氣氛稍稍緩和，2人把車停下等候警員到場。

影片引來網民熱議，有人認為Tesla女司機至少犯了2個錯誤，「1)錯燈，死火燈；2)cut線唔望鏡」、「右轉前睇一睇側鏡應該唔使炒，香港揸車好多時打燈都未必讓你，何況打錯燈」。也有網民認為貨車司機同樣有責，「貨車佬有無睇清楚先cut 線，又唔減速直接抽頭就算，有無咁趕」。



本港網絡瘋傳1段「Tesla女司機大戰貨VAN（輕型貨車）」影片。（影片截圖）

網上流傳的「Tesla女司機大戰貨Van（輕型貨車）」閉路電視影片長逾2分鐘，畫面顯示於上周六（11月4日）下午1時許拍攝。

影片見到，一部白色Tesla私家車在馬路行駛時亮起死火燈並漸漸收慢，後方輕型貨車疑以為Tesla停車便切線踩油打算爬頭。當貨車駛到接近Tesla位置時，Tesla卻緩慢轉右，輕型貨車司機即時響咹提醒卻已太遲，收掣不及攔腰撞上Tesla。

事故經過逐格睇▼▼▼

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兩車司機隨即下車查看情況，Tesla女司機爆粗大罵，「喂，我打咗燈轉過嚟㗎喎！嘩，你撞到我（部車）凹晒喎，X你老X真係」、「唔係咁搞啊哥哥？我架車新㗎！」，貨車司機僅無奈表示「唉，報咗警先啦」。女司機這時再質問貨車司機「點會抽頭㗎？」，司機反駁「妳打死火燈啊大佬！」，女司機則說「我要轉過嚟啊嘛！」。

雙方隨後下車查看情況，Tesla女司機爆粗大罵輕型貨車司機。（影片截圖）

女司機之後致電召人到場幫忙，「喂老公我㗎車畀人撞啊，撞到腰中間，你過嚟啊」，再怪責輕型貨車司機，「我車住2個小朋友，嚇死我啊！你知唔知我小朋友坐呢個位㗎」。貨車司機繼續與女司機理論，「我明啊，妳轉入嚟係咪打右燈啊？妳打死火燈我以為妳停啊」，女司機這時再次爆粗，「我唔會停喺呢度㗎！唉，X街啊真係！」。

雙方爭論一會後氣氛稍稍緩和，輕型貨車司機強調「大家有誤會啫呢啲嘢，唔係我有心撞妳」，女司機回應「我知，我知，因為我有小朋友喺度」。2人繼續把車停下等候警員到場。

2人把車停下等候人員到場。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人認為Tesla女司機至少犯了2個錯誤，「1)錯燈，死火燈；2)cut線唔望鏡」、「右轉前睇一睇側鏡應該唔使炒，香港揸車好多時打燈都未必讓你，何況打錯燈」、「打死火燈收慢，正常人都會抽頭，你要轉右點解唔打右燈」、「我年中都遇到唔少呢啲」。

也有網民認為輕型貨車司機同樣有責，「貨車佬有無睇清楚先cut 線，又唔減速直接抽頭就算，有無咁趕」、「雙方可能都會比人告不小心駕駛」，但亦有人認為貨車司機想爬頭做法無不妥，「貨車坐得高睇得遠，可能見到前面乜都冇，Tesla又死火燈，抽頭都不失為過」。