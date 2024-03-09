公路女司機車內玩電話！雙手離開軚盤惹熱議　網民：咁忙就搭車啦

馬路駕駛最重要注意安全。近日有網民於搭乘巴士期間，目擊公路上有私家車司機雙手完全離開軚盤，只顧使用電話，引來部份網民批評對方是「馬路炸彈」，涉嫌危險駕駛。但亦有人質疑「停車定郁緊車？好大分別」，並指出若然車輛為停止狀態，使用手機並不違法。



根據運輸署網頁顯示，若然司機在其所駕駛的車輛停紅燈時、塞車停下時，或停泊在路邊時，以手持方式使用手提式流動電話，不涉及違法。



有司機被巴士上乘客拍到，在車內雙手離開軚盤使用手機。（FB「馬路的事討論區」圖片）

該網民在facebook群組「馬路的事討論區」上傳1張圖片，揶揄道「呂（女）司機巧（好）叻叻，雙手離軚玩電話」。圖片所示在某條公路上，有私家車上的女司機雙手完全離開軚盤，凝視手持的電話。

帖文引來熱議，有網民支持樓主舉報該司機，「馬路炸彈」、「危險駕駛！」、「咁忙就搭車啦」。也有網民關注該私家車可能有「自動輔助駕駛」功能，「你知唔知乜嘢叫輔助駕駛？佢架車有咁嘅功能」，但同時稱雙手離開軚盤玩電話的確不妥。

另有留言質疑是否「停燈塞車？」或「停車定郁緊車？好大分別」，並指出「如果停定係可以用手機」。不少司機分享自身經歷，「燈位試過好多次（用電話）啦，（交通警）喺正隔籬無事」、「我都試過，隔籬鐵馬停旁邊望一望我唔會捉，無事」。樓主回覆時補充，他是搭乘巴士期間「前後見到幾次我先影」，不過沒有拍片。

根據香港法例第第374G章《道路交通（交通管制）規例》第42（1）g條，當所駕駛的汽車移動時，駕駛者不得以他本人手持或置於他的頭與肩膀之間的方式使用流動電話，或以他本人手持的方式使用任何其他電訊設備，違者可被罰款港幣2,000元。

但根據運輸署網頁顯示，若然司機在其所駕駛的車輛停紅燈時、塞車停下時，或停泊在路邊時，以手持方式使用手提式流動電話，不會涉及違法。

（FB「馬路的事討論區」）