油麻地大安茶冰廳早餐$64至$78　網民：貴到食唔起　1原因反獲撐

早餐每份售價64元起？網上流傳數張照片，顯示油麻地大安茶冰廳貼在門口的餐牌，早餐價介乎64至78元，當中港人最喜歡食的沙嗲牛肉公仔麵，加上煎蛋或炒蛋，以及迷你菠蘿油或牛油多士，承惠65元，明顯高於一般街坊茶餐廳價格。



帖文引來不少網民熱議，留言指「即刻掉頭走」、「好過去搶呀！」、「貴得太離譜」、「貴到食唔起」，更有人憶述以前該餐廳的叉燒湯麵加奶油包、火腿煎蛋，以及熱奶茶，只是38元，慨嘆已人事全非。不過，有網民力撐該餐廳價格合理，而且把價錢牌張貼在門口明顯是「明碼實價」，又解釋「大安個老細無做之後，有cafe用咗佢哋個名嚟開cafe」、「裏面已經改變成文青咖啡室」、「其實佢嘅重點係杯咖啡等飲品，等於出面靚嘅cafe，40蚊1杯嗰啲，入面有咖啡師，有latte、cappuccino嗰啲，所以佢都真係唔係一般茶餐廳，淨係睇Menu冇食過嘅，應該理解唔到點解收呢個價」。



大安茶冰廳易手後，由一班年輕人借用店名繼續經營，店內保持舊有風格，但由冰室轉型為咖啡室，擺放港產電影圖像，主打懷舊情懷。（大安茶冰廳instagram圖片）

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大安茶冰廳位於油麻地廣東道，屹立區內50載，原本是香港為數不多的懷舊冰室。據了解，舊老闆因要移民，一度傳出結業，但最後成功易手，由一班年輕人借用店名繼續經營，雖然店內保持舊有風格，但由冰室轉型為咖啡室，擺放港產電影圖像，例如張國榮的《阿飛正傳》、梁朝偉和張曼玉主演的《花樣年華》，以及姜濤主演的《阿媽有咗第二個》，主打懷舊情懷。店內不時舉辦導賞團，方便聚集有興趣人士到訪區內不同老店，店主分享油麻地故事和傳統工藝，例如雕刻店、檀香店、金器店，以及紙紮店，性質與一般街坊茶餐廳不同。

大安茶冰廳提供茶餐廳最常見的沙嗲牛肉公仔麵，加上煎蛋或炒蛋，以及迷你菠蘿油或牛油多士，價格為65元。（大安茶冰廳instagram圖片）

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大安茶冰廳以茶餐廳常見食物為基礎，研發創新美食，例如常餐的腐乳卡邦尼煙鴨胸意粉和梅菜肉餅漢堡配薯條，同樣盛惠98元，另有蛋撻餐，蛋撻配上飲品，包括港式奶茶、鴛鴦或抹茶紅豆麻糬，售價58元。

風格改變吸引不少年輕人光顧打卡，餐廳指南網站「OpenRice」的正評亦佔大多數，食客大讚「傳統港式茶餐廳變fusion cafe，幾特別！」、「港式茶餐廳轉型cafe，路過油麻地真係可以過嚟食下嘢」，可見食客將大安茶冰廳當作咖啡室，不介意價錢略高。

網民批評大安茶冰廳食物售價過高，但亦有人指出大安茶冰廳一早轉型成文青咖啡室，不同於一般街坊茶餐廳。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

但網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載數張大安茶冰廳貼在門口的餐牌，分別是早餐、常餐和下午茶，食物售價普遍高於一般茶餐廳，以早餐為例，介乎64至78元，其中港人最喜歡食、茶餐廳最常見的沙嗲牛肉公仔麵，加上煎蛋或炒蛋，以及迷你菠蘿油或牛油多士，高達65元，至於下午茶，最低售價已是利賓納益力多慕絲蛋糕，盛惠58元，最貴則是西多士和五香肉丁滑蛋牛油多士，各78元。

食物價錢引來不少網民討論，留言指「一個餐等於其他餐廳兩個餐」、「憑咩賣咁貴呢？」、「64蚊個早餐，夠我自己煮一星期」，甚至有人想當年，憶述以前「大安的套餐十分抵食，叉燒湯麵，加一個奶油包，再加火腿煎蛋，再加一杯熱奶茶，當時38蚊」，即使兒子繼承都沒有加價，但求客人食得飽就可以。

有網民則反駁，指「佢個方向係俾人打卡嘅，取向不同」、「呢間大安轉咗手好耐啦，𠵱家係茶餐廳嘅皮、cafe嘅餡」、「廣告劇集常用場地」、「明碼實價都好嘅」。

（綜合）