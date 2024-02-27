方榮記沙嗲牛炒大光麵$180嚇呆網民！老闆解貴價原因：又冇迫人食

標榜香港本地製造的「大光麵」近期成為網上大熱麵食，有網民近日在九龍城牛肉名店方榮記見到食物宣傳圖片，顯示「沙嗲牛肉炒大光麵」標價180元，相片隨即於各大社交平台熱傳，有網民稱「貧窮限制了想像」，形容「搶錢！」、「食唔起！」。但亦有人指方榮記的牛肉有不同價位，以往亦有標價250元的「頂級牛肉粉」惹起關注，指出明碼實價完全沒問題，又指該店亦有數十元平民價的粉麵提供，「冇人揸住支槍指住你去食」。



方榮記老闆回覆《香港01》表示，該款「沙嗲牛肉炒大光麵」份量供1至2人用，並不大碟，用的麵是本地的大光麵，價錢貴主要因為用了靚和牛。老闆表示餐牌上有其他價格較經濟的麵款，該款180元的沙嗲牛肉炒大光麵「間唔中」有人點。對於不少網民批評價格太貴，老闆指該款炒麵的價錢已非第一次引起關注，對於網民的意見，他坦言：「又冇迫人食，冇所謂啦。」



有網民在九龍城牛肉名店方榮記見到食物宣傳圖片，顯示「沙嗲牛肉炒大光麵」標價180元，惹來網民熱議。（網上圖片）

方榮記「沙嗲牛炒大光麵」標價180元的照片今日在多個社交平台及討論區熱傳，不少網民形容是「搶錢」、「孤陋寡聞」、「有咩咁勁」，有人表示貧窮限制了想像，180元1碟炒麵根本吃不起，而且感覺不值得，更有網民嚇呆稱：「係咪台幣？」不過，有人指方榮記的牛肉有不同價位，所以要看看是哪種，「都要睇佢份量有幾多，如果係咁大份，落足料，$180我覺得可以」。

而該店選用的「大光麵」屬香港製造，該款麵近日因電視台節目而爆紅，網上更出現1份「採用大光麵及銷售名單」，故有網民質疑是否有店家利用大光麵吸客而牟取暴利，「大光麵點解突然變上菜？」、「即係沙嗲牛肉炒公仔麵，點解可以賣到咁貴？」、「咩料呀？呢排咁多人講大光麵？」、「食啦！撐本土。」

不過，翻查過往網上流傳圖片，方榮記早已開始使用大光麵，大光麵的官方facbook專頁亦有方榮記的牛肉麵食圖片，當中就包括了「沙嗲牛炒大光麵」。而去年9月網上流傳該店有標價250元的「頂級牛肉粉」時，店方已貼有該張「沙嗲牛炒大光麵」標價180元的宣傳圖片，顯示該麵食品由去年至今沒有加價。

方榮記早已開始使用大光麵，大光麵的官方facbook專頁亦有方榮記的牛肉麵食圖片，當中就包括了「沙嗲牛炒大光麵」。（頂好大光麵fb圖片）

180元的沙嗲牛炒大光麵令網民談論到「北上消費」，有人指現在香港百物騰貴，「唔怪得啲人上大陸食」、「返深圳食兩人餐好過」。有人更「提醒」到內地吃飯比香港更划算和份量更多。但有人反駁指香港是自由市場，「冇人揸住支槍指住你去食」，又指該店是明碼實價，「大大隻字標明價錢，唔鍾意可以唔叫」，更有街坊指方榮記主打不是賣牛肉以及麵條，而是賣獨特的沙爹汁。

（綜合）