多買多貴？茶葉蛋賣10蚊2隻　6隻卻要50蚊？　背後竟藏暖心理由

精明數學題考考你！到底10元2隻茶葉蛋較化算，還是50元6隻更優惠呢？有網民近日於社交平台發帖並上載圖片，指台灣1個養雞場賣的茶葉蛋有「獨特」的銷售手法，2隻茶葉蛋售價10元台幣（約2.5港元）、6隻50元台幣（約12.8港元）、9隻100元台幣（約25.5港元）；宣傳版上更標榜「不挑選、不找零」以及列明「買越多越貴喔」。有台灣網民也加入留言，透露店家這樣定價其實有佛心原因。



有網民發帖討論茶葉蛋售價事宜。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」群組圖片）

樓主近日於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，附上1張「數學邏輯性」極高的圖片，並開放討論：「你會點諗呀！」。圖片所見，地點為台灣1個養雞場的茶葉蛋檔口，宣傳版上寫道：「2隻茶葉蛋的售價為10元、6隻為50元、9隻則為100元」；更標榜「不挑選、不找零」及列明「買越多越貴喔」。

這個「獨特」銷售手法隨即引來逾400個留言討論，當中包括不少網民表示反感：「2顆10蚊5蚊顆，6顆50蚊8個幾1顆，9顆100蚊11蚊1毫1顆，點解買愈多就愈貴，唔係愈多愈平咩，個數學邏輯搞唔明」，更有人直指該商家為「黑店」、「騙人」等。

有單車發燒友特意去該店舖打卡。（qflytree@IG圖片）

不過有心水清的網民指出：「台灣之前成日話缺蛋，連便當都冇咗蛋，所以店舖限住唔畀人1次過買晒啲蛋、茶葉蛋，等多啲人可以食得到，我估係咁」，猜想跟台灣去年蛋荒問題有關。亦有網民表示，店家實為良心小店：「台灣近年蛋價漲得很厲害，茶葉蛋普遍漲到10至13元台幣1隻，10元台幣有2隻，已經虧本價，呢間係良心小店。」

另外，還有不少網民大讚店舖已寫明多買多貴，「防止有人大手買入，人人有得食，有良心呀」。有台灣網民留言指：「老闆有說過就是怕客人1次買太多而特別這樣規定價格，希望每個人都有得買。」

翻查資料，該小店為台灣南投1個養雞場的零售點，主要販賣滴雞精、茶葉蛋、滷雞腿等。小店所在地是單車環台熱門地點之一，同時是不少單車發燒友的Instagram打卡熱點，店家亦曾發文，歡迎愛運動的單車友可在該處休息，吃茶葉蛋、滷雞腿補充能量。

（綜合）