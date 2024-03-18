無品！Tesla司機1袋垃圾丟別人車旁　仲咁做超衰　網民怒斥：無賴

「乜垃圾桶真係咁難搵咩？」近日網上流傳一段車cam（行車記錄儀）影片，有Tesla（特斯拉）男司機於路邊停車後，下車將一袋垃圾丟在其他人的車旁，上車時更隨手扔掉紙巾垃圾，其後駕車離開。自私行為引來網民斥責，「正人渣！」、「Teslxn真係名不虛傳，衰到無人有」。



近日網上流傳一段車cam（行車記錄儀）影片，有Tesla（特斯拉）男司機於路邊停車後，下車將一袋垃圾丟在其他人車旁。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於fb群組「車cam L（香港群組）」上傳一段41秒影片，帖文寫道「師兄，你漏咗嘢呀！」。影片可見，有Tesla男司機將車停在路邊，隨後下車將一袋白色膠袋垃圾丟在右邊私家車車旁，轉身上車時左手不經意地丟棄紙巾垃圾，隨後駕車離開，由下車至上車整個過程大約只有15秒。

Tesla男司機亂拋垃圾無品行為逐格睇▼▼▼

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該司機缺德行為惹起公慎，網民紛紛指責，「有番少少品好喎」、「今時今日周圍都係cam，都仲會做啲onX嘢，真係叻仔！」、「行多兩步都懶，人格問題，唔自律，係要管先得，累人累物」，「點可以咁無賴，開緊車無賴，停低都咁無賴」。有網民則建議「車cam」片主，「你即時砵到佢收返走嘛」，又呼籲舉報，「夠料，影住駕，衛生署及交通部分別票控」。