Tesla司機揸車玩麻雀Game！單手握軚盤片瘋傳　拍片者：隨時碰

駕駛時理應專心留意路面情況，以免發生意外！不過日前網上多個平台瘋傳1條短片，顯示有私家車司機行駛途中，居然以單手操控軚盤，另一隻手則玩手機內的麻雀遊戲，拍片者則笑指「呢局好緊張，隨時『碰』」。片段於網上引來關注，不少人譴責該司機累己累人，力撐片主舉報，「所以點解咁多所謂嘅意外呢」、「唔做佢真係害死人」。



根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第42（1）g條，駕駛者不得以他本人手持或置於他的頭與肩膀之間的方式使用流動電話，違者可被罰款港幣2,000元。



有Tesla司機被拍到於駕駛期間玩麻雀遊戲。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」分享片段，笑稱「呢局好緊張，隨時『碰』」。片段所示，相信拍片者坐於副駕位置，與左方行車線的Tesla並排於隧道內行駛，不過該司機卻只以右手單手操控軚盤，並將手機貼着軚盤上，左手則在玩麻雀遊戲，拍片者不禁驚呼「打牌喎，一路揸車，好癲喎」。

許多網民斥該司機是馬路炸彈，「所以點解咁多所謂嘅意外呢」、「因為有啲不知所謂嘅人」、「太不負責任了」、「做佢啦，唔做佢真係害死人」、「贏咗舖牌又點呀， 錢又唔係袋自己袋嘅！累人累己又何必」、「我試過停紅燈周圍望，全部司機都揸住電話睇」，亦有人揶揄對方「唔怕，開咗自動導航」。

根據香港法例第第374G章《道路交通（交通管制）規例》，第42（1）g條，駕駛者不得以他本人手持或置於他的頭與肩膀之間的方式使用流動電話，違者可被罰款港幣2,000元。另外，法例第374章《道路交通條例》第37條亦列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。

（FB「車cam L（香港群組」）