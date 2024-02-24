大地任我泊？鑽石山Tesla剷上行人路停泊　途人側目　網民斥離譜

亂泊車？近日有網民發現有1輛Tesla電動私家車於鑽石山荷里活廣場附近駛上行人路停下，於是拍下照片並上傳至社交平台交通群組。帖文引起網民關注，不少人都認為私家車司機剷上行人路「好離譜」，並建議樓主報警。根據《道路交通（泊車）規例》，任何人不得將車輛停泊在行人路上。



有網民發現1輛Tesla電動私家車於鑽石山荷里活廣場附近駛上行人路，事件引起網民熱議。（「馬路的事討論區」FB圖片）

有網民近日在facebook群組「馬路的事討論區」上載照片，表示發現1輛黑色Tesla停靠在行人路上，地點應為鑽石山荷里活廣場停車場出入口附近、某私樓樓下，駛上由紅磚鋪設的行人路。從照片可見，該輛私家車四平八穩停在行人路中央，車旁有2名途人經過時亦側目而視。

不少網民看完照片都批評涉事私家車駛上行人路「好離譜」，亦有人建議樓主拍下照片或影片後報警，「大地在我轆下」、「（以為）冇雙黃線就=泊得？」、「無論佢有咩特別原因呀，佢都係觸犯咗呢個法例」、「影住駕或報警有車剷上行人路」。有網民就笑言，「佢有錢過我好多，可以泊上行人路等人抄」、「名車緊係要擺上行人路show off（炫耀）一下啦」。

根據《道路交通（泊車）規例》，任何人不得將車輛停泊在行人路、行人道、中央分道帶、路旁、路肩或交通安全島上，違者可處罰款2,000元。

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