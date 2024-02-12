Tesla青嶼幹線死火　深色車停深色路面遭旅巴撞尾　網民：鬼掩眼

這場車禍，是壞車沒打死火燈的錯？還是車身與路面顏色相近看不清？抑或是後車司機駕駛不夠專注？網上流傳1條「車cam」，顯示有旅遊巴沿青嶼幹線往青馬大橋方向行駛，駛至馬灣消防局對開時，前方有1輛深色的Tesla私家車疑壞車，停車位置早前舖上新瀝青，所以和車身一樣是深色，儼如成為保護色，而且在稍遠處更看不到打死火燈，結果旅遊巴直撞Tesla車尾，當場發出巨響。

影片引來網熱議，有人形容「前車害人不淺，後車鬼掩眼，過年又少兩部車」，有人則批評旅遊巴司機「光天化日都發雞盲」、「冇安全意識收慢，又冇反應轉去隔離線避佢」。有網民指的Tesla車身與地面顏色相近，令後車司機難及時察覺，「停正呢啲位，尷尬」、「架車同塊地撞色」，更有人質疑Tesla司機是否沒有立即打死火燈示意壞車。



旅遊巴沿青嶼幹線最左邊慢線往青馬大橋方向行駛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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車禍影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約30秒，相信是涉事旅遊車的車cam拍攝。事發本月3日早上8時許，旅遊巴沿青嶼幹線最左邊慢線往青馬大橋方向行駛，途中由於左邊有馬灣路駁上青嶼幹線，所以旅遊巴在沒有切線的情況下，變成沿左二線行駛。

當駛至馬灣消防局對開時，前方有1輛深色Tesla私家車停在左二線，停車位置早前舖上新瀝青，所以地面與Tesla一樣是深色，儼如上了保護色，而旅遊巴駛至時，才見到Tesla亮起死火燈，但已煞車不及，在沒有響號或切線情況下直撼Tesla車尾，當場發出巨響。Tesla被推至右邊行車路，幸沒有其他車輛駛經，否則釀成更嚴重車禍，旅遊巴司機立即爆粗抱怨「嘩！X街！大X鑊！」。

另1條影片可見，旅遊巴後方留下煞車痕，並和Tesla一樣繼續停在路中，其他車輛經過時減慢車速，小心翼翼駛離現場。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另有網民上載事發後情況，影片可見，旅遊巴後方留下數米極深煞車痕，並和Tesla一樣繼續停在路中，其他車輛經過時減慢車速，小心翼翼駛離現場。

有網民認為兩者都有錯，「前車害人不淺，後車鬼掩眼，過年又少兩部車」，但不少人批評旅遊巴司機沒有留心路面情況，「光天化日都發雞盲」、「冇安全意識收慢，又冇反應轉去隔離線避佢」、「離遠見到架車都唔收慢？」；亦有人質疑「唔太相信架Tesla轆唔到過左邊」、「深色車咁啱停正深色個格路面」、「停正呢啲位，尷尬」、「架車同塊地撞色」、「2個都打和」。另外，亦有人指旅遊巴駛近才見到Tesla亮起死火燈，懷疑司機在壞車後沒有立即打死火燈，在事件中亦有很大責任。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）