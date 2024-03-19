機場坐的士返屯門　被司機1句話辣㷫　港男嘆可悲：想行業好都難

的士司機的服務態度常引人關注，有網民早前在社交平台發文，親述坐的士受氣經過，他從外地旅遊回來，在香港機場等的士回家，當的士司機得悉去屯門後，竟然用「X！」來回應，令網民大感無辜，「有乜必要咁嘅心態對待自己嘅職業……想好都難，可悲！」。帖文一出引來不少網民回應，有人感同身受「係呀，而家盡量唔搭太夜機，好似我做錯咁先X街」，不過也有人體諒的士司機心情，「明白排2個鐘頭上1個130元嘅客...只係可能個司機埋怨自己無運」。



樓主講述自己坐的士的不愉快經歷，指從外地旅遊回港，在香港機場坐的士回家，當司機知悉目的地為屯門後，說了句「排隊咁耐去屯門，X！」，令樓主覺得無辜受氣（網上圖片）

樓主早前在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，講述自己坐的士不愉快經歷，指從外地旅遊回港，在香港機場坐的士回家，當司機知悉目的地為屯門後，說了句「排隊咁耐去屯門，X！」，令樓主覺得無辜受氣，不知哪裏得罪了司機，感覺好難受，「有乜必要咁嘅心態對待自己嘅職業！的士業有啲咁嘅司機，想好都難，可悲！」

帖文一出引來不少網民議論，有人批評的士司機態度差，「咁不如唔好揸的士啦，做7仔好肯定時薪一定有50蚊，咁咪唔使怨天尤人」、「而家盡量唔搭太夜機，好似我做錯咁先X街」。有行家也不撐同行，「我揸紅的排親站就預咗有近有遠，未入行都知呢行係咁，從來唔會怨。呢條友仲要將情緒畀客受，咁難為劈匙啦。」

有網民認同的士司機的態度差，「而家盡量唔搭太夜機，好似我做錯咁先X街」。（《降魔的》劇照）

不過也有人體諒司機心情，「排兩個幾鐘頭賺嗰百零蚊條友梗係由心裏面腰出嚟啦！」、「明白排2個鐘頭上1個130元嘅客……只係可能個司機埋怨自己無運」。有人這樣建議，「想人哋無咁難受咪畀少少貼士囉」。