移英女子睇急症　醫生開錯致敏藥物　港人藥劑師最後關頭救一命

藥物過敏可大可小，嚴重的話甚至可危及生命！最近1名移民英國的港女分享驚險經歷，稱她日前於曼徹斯特一醫院求診，雖然醫院有其病歷，以及她對4種藥物過敏的紀錄，但急症室醫生仍開錯藥。幸好最後關頭有1名在醫院工作的港人藥劑師，發現她拿取的藥物可引致過敏，才化險為夷。女子事後向相關部門讚賞該名職員，「但我好想公開多謝妳今日救我一命」，更直言「好彩遇到妳，真係好多謝妳，冇遇到妳我都唔知過唔過到今晚」。



1名移民英國的女子網上發文，稱她於當地醫院求診時，急症室醫生開錯有機會令她致敏的藥物，幸好最後1名港人藥劑師及時發現問題。（《默默奉獻的灰姑娘——醫院藥劑師的處方》劇照）

樓主於facebook群組發文，表示她日前到曼徹斯特索爾福德（Salford）一醫院求診，由於她為長期病患，「有幾個專科都係呢間醫院跟」，醫院系統中本身已有其病歷，內有她對4種藥物成分過敏的紀錄，故她沒想到醫生竟會開錯藥。她表示，急症室醫生於事發當天開了1種會導致其過敏的盤尼西林藥物，即使她曾向收取藥單的職員強調其過敏病歷，甚至出示相關文件，對方卻不以為意。

她續指，自己早年曾一度因過敏反應太嚴重，需打數支類固醇針急救，「我過敏反應好大，食咗會好危險」。幸好當天有1名在該醫院工作的港人藥劑師及時發現問題，「突然用廣東話問我喺A&E（急症室）有冇食咗藥」，並提醒醫生處方的藥物，與會導致她過敏的盤尼西林非常相似，樓主才得知自己險些「食錯藥」。

樓主事後心有餘悸，除了向醫院報告事件時特意稱讚該名藥劑師，也希望在網上發文公開道謝。（《默默奉獻的灰姑娘——醫院藥劑師的處方》劇照）

事後樓主在文中坦言，「其實我仲好驚，真係覺得差啲過真萬聖節」，但她非常感謝該名港人藥劑師的幫助，因此除了向醫院報告事件時特意稱讚對方，也希望在網上發文公開道謝，「好彩遇到妳，真係好多謝妳，冇遇到妳我都唔知過唔過到今晚」。她又指出，人無完美，「唔止公立，HK（香港）定UK（英國）嘅private（私家醫院） 都會（出錯），大家都有自己唔同經歷……感覺並無啱同錯之分，請大家互相尊重」。

帖文引來大批網民熱議，不少人讚賞該名藥劑師做事小心謹慎，更是救了樓主一命；也有人分享過往經驗，稱「呢邊啲人做嘢實在太求其」、「我大肚初期，醫生都開錯咗抗生素畀我，我對某兩隻抗生素有敏感，好彩唔中，食咗兩個禮拜佢哋先發現錯咗藥，仲笑笑口同我講」、「我早幾日睇完醫生，醫生話開藥畀我，之後都可以無咗件事！最後都係自己去藥房買藥」。