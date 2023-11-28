移英港女入假網站　「銀行職員」稱被碌近$4萬教退款　醒目破詭計

騙徒手法層出不窮，而且進化局中有局，令人防不勝防！有移民到英國的港女在網上表示分享經歷，指早前不慎誤入詐騙網站輸入3張銀行卡資料，隨後收到「銀行職員」來電，指有5筆不尋常交易，總共大約4,000英鎊（3.9萬港元），對方稱為她停止交易和寄出新卡，同時要求樓主在手機應用程式做一連串動作。樓主愈做愈起疑，要求核實對方身分，「職員」即叫她瀏覽求職網站去搜尋其資料，而且可用英國金融行為監管局電話再次致電，以證明自己是「銀行職員」。樓主開始相信對方，依然用手機做一連串動作，直至程式彈出訊息詢問是否同意交易，「職員」即叫她在程式上按下「同意」，聲稱代表同意退款。但樓主再次起疑，認為按下「同意」即代表同意轉錢出去，故沒有照辦，騙徒才開始原形畢露。樓主其後掛線及致電銀行查詢，獲告知對方是騙徒。



網民紛紛留言指「騙徒係國際化…所以去到邊都應該小心」、「𠵱家來電顯示嘅號碼係可以改，唔好信晒」、「好清醒，叻！」



樓主早前在詐騙網站留下銀行卡資料，其後收到騙徒來電。（示意圖/Getty Images）

樓主在facebook群組「英國香港人生活交流區」表示，日前打算在1個賣書網站購物，當時用了3張銀行卡都無法付款，因而懷疑網站屬詐騙性質。

約1星期後，樓主收到「銀行職員」來電話，表示有5筆不尋常交易，總共大約4,000英鎊（3.9萬港元），其中4筆交易發生在倫敦，餘下1筆位於樓主居住地區的健身中心，全部並非樓主進行的交易。她立即澄清交易與自己無關，而她亦非住在倫敦，對方稱可為她停止交易，以及安排寄出新卡。

「銀行職員」致電樓主，告知有5筆不尋常交易。（示意圖/Getty Images）

對方更稱，新卡未寄到前，要為樓主的銀行卡保安系統升級，以便阻止詐騙交易，之後叫她在銀行手機應用程式做一連串動作。樓主愈做我愈覺得奇怪，表示明白系統可能要獲得授權才能升級，但由於「職員」主動致電，為了安全起見，需確認其身分。「職員」表示「當然無問題」，並教她前往求職網站搜尋其個人資料。

但樓主懷疑求職網站未必有銀行職員登記冊，對方再稱用英國金融行為監管局來電再次致電，以證實他是真正銀行職員，她亦可以搜尋局方電話，樓主照做發現對方的確使用局方電話號碼。

來電者其實都是騙徒。（示意圖/Getty Images）

樓主開始信任來電者，對方聲稱大多數交易被他們阻擋，所以應用程式不會顯示交易，但目前要為她退款，應用程式此時彈出1則是否同意交易的訊息，金額大約4,000英鎊（3.9萬港元），即「職員」聲稱的可疑交易總金額，並對方叫樓主按下「同意」，意即同意退款。

樓主質疑同意交易反而代表把錢放出去，並非接受銀行退款，叫來電者15分鐘後再度致電，其間她會主動致電銀行確認。來電者語氣開始惡劣，聲稱其銀行卡15分鐘前再被人在倫敦盜用，其銀行下午4時關門，系統就不能再升級。

樓主見到當時正值下午3時40分，面對對方來勢洶洶，樓主都表現煩躁，直接掛斷電話，然後致電銀行查詢，銀行職員根據來電者的行為，相信是詐騙電話，形容樓主「好彩無按同意，否則自招損失」。

網民指出「騙徒係國際化…所以去到邊都應該小心」。（示意圖/Getty Images）

樓主慨嘆「頭半個鐘嘅對話都一切好正常」，騙徒語氣用語和平時銀行職員一樣，而且提供資料「確認」身分，「麻醉思維，真係個人亂啲都被佢呃到」。

不少網民留言指「騙徒係國際化…所以去到邊都應該小心」、「𠵱家來電顯示嘅號碼係可以改，唔好信晒」、「好清醒，叻！」、「驚險啊」、「我同你一樣都係最尾嗰步剎停，佢係咁鬧我」。

（facebook群組「英國香港人生活交流區」）