女生約炮變觸診？男炮友察覺不妥籲檢查揭患大腸癌　醫生估有病徵

不少大病早有先兆，身邊人甚至比病人更容易察覺。台灣1名女生在網上表示，去年聖誕節與1名男生約炮，對方離開時提醒她有空時進行身體檢查，認為她可能有腸胃問題，女生事後接受檢查，結果證實患上大腸癌第二期，網民笑言「你跟華佗愛愛！」、「貴人炮」、「上次也有一個去按摩店給人家做手活，觸診診到睪丸癌的」。

有大腸直腸外科醫生指出，大腸息肉或腫瘤在腸腔潰爛時，可能產生奇怪惡臭，不排除男炮友有醫護背景。



男炮友完事後建議樓主接受檢查。（示意圖/Getty Images）

樓主本年1月投稿至facebook專頁「Kau Bei 啪啪啪」，再轉載至「Dcard討論區」。樓主指出，她去年聖誕節約了1名男生激戰，完事分開後，對方叫她有空就接受身體檢查，「看起來應該有點腸胃的問題」，樓主將信將疑，但由於時間許可，故決定按照對方建議做健康檢查，「結果驗出來我大腸癌第二期」。

多名網民看後紛紛笑言「有可能放屁太臭，我爸大腸癌3期跟4期的時候放屁超臭，後來檢查才知道是大腸癌」、「運氣真好，內診沒另外收費」、「這算一種內診嗎？」。

樓主接受檢查，證實患上大腸癌。（示意圖/Getty Images）

大腸直腸外科醫師鍾雲霓接受當地媒體採訪時表示，大腸息肉或腫瘤一旦在腸腔潰爛時，有機會產生奇怪惡臭，初步相信炮友本身有醫護背景，當他們處於密閉房內，空間並不流通，臭味特別濃厚，因而令他覺得情況有異，臨床上都有類似個案。

被問到是否和放臭屁有關時，鍾醫生解釋有不少原因導致屁多屁臭，包括用膳時吞入較多空氣、喜歡飲用碳酸飲料、咖啡、濃茶或食麻辣鍋等刺激腸道的食物，都會令到放屁次數變多；女生在生理期前，由於前列腺素升高，所以容易加速腸道蠕動，導致腹瀉或放屁次數增加。另外，腸道好菌稀缺或飲食不健康，亦會導致放臭屁，但如果屁味無緣無故變得極臭，即使改善飲食都沒用，可能有大腸息肉或腫瘤潰爛，提醒民眾定期接受身體檢查，奉行健康飲食。

（綜合）