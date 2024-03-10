不抽煙也很少煮飯 女子「咳1個月」吃抗生素沒好 竟已肺癌末期
撰文：聯合新聞網
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真的不要輕忽！別以為一直咳是你得了流感還是黴漿菌感染！
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫生蘇一峰6日在臉書貼出一張X光照片，他說一名婦人不抽煙很少煮菜，一個多月前開始咳嗽，後來照X光才發現，該名婦人已經肺癌末期了。
吃抗生素還是繼續咳 另還有這些症狀（點圖放大閱讀）：
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「我怎麼只是咳嗽一個多月，就診斷是肺癌末期了？」蘇一峰醫生在他臉書PO文寫道，一位50歲的中年婦女不抽煙很少煮菜，一個多月前開始咳嗽，以為自己是黴漿菌肺炎，去診所拿抗生素吃一吃。
可是吃完抗生素咳嗽還是沒好，後來開始會喘，食慾不佳。蘇一峰醫生說，婦人照X光發現右側胸腔大量肋膜積液，肺癌末期，生命已經在倒數了。
蘇一峰醫生提醒，咳嗽三周還沒有痊癒建議要照X光；晚期肺癌咳嗽很容易以為是「黴漿菌感染」。
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陪病的先生在門診大哭，病人反而安慰家屬不要難過。他也趕緊告訴患者不要絕望，還有很多藥物可以治療！不要放棄治療！
蘇一峰醫生寫下叮嚀：咳嗽三周沒有好，千萬別忘記照X光，有症狀才照X光只能發現是晚期肺癌；發現早期肺癌要靠電腦斷層篩檢。
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