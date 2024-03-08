16歲仔常這樣喝水　1年後驚揭患腦癌後續慘　醫生警告4症狀即求診

【腦癌／症狀】喝水千萬不要過量！廣州1名16歲少年，每天喝水多達9公升，後來行為變得異常，極容易被激怒，本以為是青春期問題，惟病情愈來愈嚴重，視野缺損導致走路摔跤，檢查後被確診為腦部腫瘤。醫生提醒，若出現多飲、視力減退等4個症狀，就要及早求醫。



喝水千萬不要過量！（示意圖／gettyimages）

綜合媒體報道，廣州16歲少年彬彬（化名）每天幾乎要喝9公升水，還不停吃東西，父親2021年暑假察覺有問題，擔心彬彬有腎功能問題或糖尿病，惟當時檢查結果一切正常，彬彬喝水量也減少，故未有進一步治療。

然而1年後，彬彬行為變得異常，極容易被激怒，起初當作是青春期抑鬱症治，惟數月未見好轉，彬彬更出現視野缺損導致走路摔跤，經多次求醫，終被確診為腦部腫瘤。

彬彬確診為腦部腫瘤。（網上圖片）

可是噩夢仍未結束，彬彬進行腫瘤切除手術後，出現短期記憶障礙，體重從110斤（50公斤）急增至150斤（75公斤），性格亦大變，令家屬苦惱，「性格和之前完全不一樣，一天到晚都要看着他，你不知道他下1秒鐘要幹什麼」。

為進一步治療，彬彬於2023年5月被帶到廣東三九腦科醫院，診斷為混合型生殖細胞腫瘤，並且手術後有復發迹象，而由於內分泌紊亂合併肺部感染，這時彬彬反覆出現發熱、渾身浮腫、情緒煩躁症狀。

經過4次放療，彬彬體溫回復正常，情緒穩定，每日喝水量控制在3公升左右。醫生提醒，針對彬彬這種鞍區生殖細胞腫瘤典型「三聯症」患者，多會出現「多飲」、「多尿」、「伴有視力減退」、「內分泌紊亂」等4個症狀，如出現類似情況，要及時就醫。