港媽約面交美容機未檢查！發現破損促退款不果　指賣家做1事勁衰

二手買賣交收時切記小心檢查貨品！日前有港媽在拍賣平台Carousell看中美容儀器，隨即相約賣家交收，不過當天因為趕時間，加上帶同小朋友，而賣家樣子看似斯文，貨品亦被包封，不疑有詐便立刻轉帳。事後拆開包裝才驚覺貨品有破損，故傳送多張圖片證實有瑕疵，惟要求賣家退款不果，對方更疑將港媽拍攝的圖片上傳至拍賣平台，假裝事前有告知貨品問題，反指樓主不是，聲稱會將事件交由律師處理。



事件引來網民熱議，有人質疑樓主作為買家，無論如何都有責任檢查貨品；亦有人斥賣家狡猾，「相片一早調色調到照騙咁，又專登避開無影係爛咗，仲要包到件貨實一實，搏買家現場拆唔到而懶得Check」。



有港媽日前相約賣家交收美容儀器，因為趕時間沒有檢查清楚，事後才發現有瑕疵。（FB「Carousell 乞衣+X客關注組」圖片）

該港媽在facebook群組「Carousell 乞衣+X客關注組」發帖，並上載多張圖片，分享日前被騙經歷。事緣她透過Carousell拍賣平台看中1件美容儀器，隨即相約賣家交收，但對方不只遲到，還要「呃人」。她表示，由於當天帶同小朋友出行又趕時間，加上看見賣家樣貌斯文，貨品亦用波波紙（透明氣珠膠膜啪啪紙）密封包裹，「諗住三百幾蚊嘢唔會呃人」，所以沒有檢查清楚便直接轉帳完成交收。

不料樓主1事後發現該件美容儀器底部原來是「穿窿」有破損，基於當時已經轉帳予賣家，所以上傳多張圖片，證實貨品有瑕疵，要求賣家退款。不過對方拒絕，故於拍賣平台寫下評語，但對方竟然將圖片上傳至拍賣平台，假裝事前有誠實告知貨品是有問題，反指樓主沒有檢查清楚便付款，更聲稱會將事件交由律師處理，不滿下發文提醒他人要小心。

帖文引來網民熱議，有人認為樓主自身有責任檢查貨品真實狀況，「佢係仆X，但你唔Check清楚先畀錢又真係無嘢好講」、「Check一下嘥你幾多時間 ? 」、「件嘢如果無爛應該值5位數，同埋實物同Po嘅相，顏色新舊都差咁遠」，又質疑「你未發現爛之前，點解會影人哋相？」、「人哋好似係原Po已經有影個爛位，咁樣你仲交收？反而係你咩居心多啲喎？」

不過有細心網民就留意到賣家疑「講大話」，「買家（樓主）話佢啲嘢爛，影俾佢睇。賣家之後編輯產品，Upload買家發出來的那張相，扮個Post一早已經影咗爛位，所以唔會負責」、「個賣家有心裝人彈弓，物品相片一早調色調到照騙咁，又專登避開無影係爛咗，仲要包到件貨實一實，搏買家現場拆唔到而懶得Check，好狡猾」。樓主事後澄清，相片是同行小朋友隨便亂拍，並非故意偷拍對方。

（FB「Carousell 乞衣+X客關注組」）