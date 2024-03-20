觀塘地標？東九文化中心驚現白色花海　網民呼大吉利是　真身是…

觀塘這個官方「打卡」景點，也太「特別」了吧？本港網絡今日（3月20日）瘋傳1組相片，見到觀塘東九文化中心外梯級上，設置了滿滿白色玫瑰，形成一大片白色花海。由於以白色花朵組成的設置十分詭異，網民看後驚訝，直呼「大吉利市咩！」、「靈堂？」、「根本係墳」、「拜山咁！邊個咁好諗頭呀？」。

翻查資料，該白色花海為觀塘區議會響應去年《施政報告》措施而推行的「打卡」活動，預定3月22日完成裝置，3月26日起展出約3個月。



本港網絡瘋傳1組相片，見到觀塘東九文化中心外梯級上，設置了滿滿白色玫瑰，形成一大片白色花海。（Facebook）

有網民早上在Facebook觀塘群組，上載1組於觀塘東九文化中心外拍攝的白色花海相片，留言「感覺好平靜」。

從相片見到，觀塘東九文化中心外中間梯級位置，設置了一層層白色玫瑰，以類似細長鐵枝撐起，組成一大片白色花海，而每朵花下方都連接電線，與旁邊綠色草地比較，色彩分明。

網民看過白色花海震驚，「大吉利是咩！」。（Facebook）

由於以白色花朵組成的設置十分詭異，網民看後震驚，「大吉利是咩！」、「自帶amazing grace」、「根本係墳」、「靈堂？」、「拜山咁！邊個咁好諗頭呀？」、「東九龍文化殯儀館開幕……」、「提醒臨近清明節？」。

翻查資料，該白色花海為觀塘區議會響應去年《施政報告》邀請各區設「置富特色打卡地標」措施而推出的「打卡」活動。

根據觀塘區議會文件，該片白色花海設有「LED」燈，亮燈後會變成熒光綠色。（效果圖／觀塘區議會文件）

根據觀塘區議會文件，該片白色花海其實設有「LED」燈，亮燈後會變成熒光綠色，預計3月22日完成裝置，3月26日起向公眾展示約3個月，視乎應花海效果、市民反應及財務安排，可延長展示期。