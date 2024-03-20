攜行李車上九巴被阻　男子怒罵司機累停駛：擺乜都得！　後續更衰

搭巴士要按規定擺放行李是常識吧？內地社交平台小紅書近日瘋傳1段影片，見到香港九巴車廂內有男乘客，因攜帶的大型行李車擺放問題，與司機爭執，更揚言報警，「擺乜都得，呢架車仔唔得？嚟啊，（叫）警察嚟啊！」、「呢個位（小型行李架）唔可以擺行李？擺明係針對（我）」，導致巴士停駛。乘客鼓譟不滿，紛紛批評男子行為離譜，「人渣嚟㗎，成車人陪你喺度！」、「你而家大晒啊你？」、「你咁自私！」。雙方爭執期間，男子原本收歛把行李放在地上，但被乘客責罵「垃圾」後，隨即再把行李放上小型行李架，「叫我垃圾？咁你報警啦，咁樣！」，巴士繼續停駛。最終車上乘客要求下車，想留下男子與司機2人等候警察到場。

網民看過影片都批評男子行為自私，「打橫來囉，野蠻！」、「正pX」、「成車人鬧緊佢，十成十係落唔到台，只能死撐！」。根據九巴網頁，嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，而該物件不得佔用座位，及不得放置在巴士通道或樓梯上。



內地社交平台小紅書近日瘋傳1段影片，見到香港九巴車廂內有男乘客，因攜帶的大型行李車擺放問題，與司機爭執。（影片截圖）

該段約7分鐘影片在小紅書瘋傳，晚上在往長沙灣長荔街的九巴車廂內，有1名戴帽男子與車長爭執。事緣該男子把攜帶的大型行李放在車頭小型行李架位置，但被車長要求把行李拆件，或把行李放在輪椅擺放位置，但男子拒絕，觸發事件。

影片見到，巴士已停駛，男子與車長在車頭位置爭執，質問「擺乜都得，呢架車仔（行李）唔得？嚟啊，（叫）警察嚟啊！」。乘客鼓譟，批評「你真係人渣嚟㗎，成車人陪你喺度！」、「你係咪成車人陪你啊？真係好眉好貌生沙虱啊」、「垃圾，一個人嘅利益咁樣樣，離晒譜，個個趕住返屋企」。

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男子聞言回應「係啊！」，反問「呢個位唔可以擺行李？」。乘客回應「唔係唔可以擺行李，都話你車仔上咗嚟就唔得囉，咁大件行李都唔好擺啦其實，唔可以拎上嚟啊」。然而男子沒有理會，指摘車長針對他，「擺明係針對（我）」，車長解釋「我提你呢架車放呢度（輪椅擺放位置）」，惟男子反嗆「你係車長，但唔係你話得乜就乜㗎嘛」，被乘客反駁「佢一車之長，唔係話乜就乜啊？」、「有無搞錯，個個都要返屋企唔開車，你而家大晒啊你？」、「你咁自私，擺下面唔得㗎咩？」。男子回應「係啊！」，明言「態度好少少同我講就得！」，又再反問「呢個位（小型行李架）唔可以擺嘢？呢個位係唔係可以擺行李？」。

男子先後與車長和乘客爭執。（影片截圖）

由於巴士一直停駛，有乘客開始想落車，聚集在下層車門位置，而車長繼續與男子理論。男子似有收歛，把行李取下放在輪椅擺放位置，表示「好聲氣講啊嘛，唔好針對性。點樣為之大，點樣為之細啫？呢個大？我話細都得㗎」。乘客反駁「係你唔好聲氣啊！」，更有乘客說「同呢啲垃圾講無用㗎！」。男子聞言「火起」，把行李放回小型行李架上，揚言「叫我垃圾，咁你報警啦，咁樣」。

巴士繼續停駛，最終車上乘客要求下車，想留下男子與司機2人等候警察到場，影片至此結束。

影片引來網民熱議，批評男子行為離譜自私。（影片截圖）

影片引來網民熱議，批評男子行為離譜自私，「已經有標注不准放行李，哥仔你又何必阻礙大家時間呢」、「打橫來囉，野蠻！」、「正pX」、「成車人鬧緊佢，十成十係落唔到台，只能死撐！」、「有車仔要放地下擺，因為嗰個枱面位置雖然有圍欄但不高，如果佢連拉車一齊放上去，佢車仔會超過範圍位置，同時靠近上車位置，巴士一開動好有可能發生危險，車仔連行李會跌落嚟」。

根據九巴網頁，嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，而該物件不得佔用座位，及不得放置在巴士通道或樓梯上。