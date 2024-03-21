內地男港鐵狂罵乘客片瘋傳！逼說普通話：X你媽　遭反嗆後續更狂

港鐵人多擠逼，爭執時有發生。本港網絡近日瘋傳1段影片，港鐵東鐵綫車廂內有內地男子與港男爭執，其間一直以普通話及廣東話爆粗「來啊！我X你媽！」、「X你老X啊！」，又要求港男說普通話，「你有什麼事說普通話！你也是大陸出生的，我跟你講！」。港男不斷回覆「得個講字，係就快啲啦」，又反嗆內地男「你識講我哋啲話，你咪講返我哋啲話囉」，內地男則重複「其他（廣東話）我不懂，我X你老X，我X你老X」。影片最後雙方一直對峙，未有再對罵。

網民看過影片議論紛紛，笑言「（內地男）講到做唔到！」；也有網民認為不應動氣，「睇開啲啦」。



本港網絡近日瘋傳1段影片，港鐵東鐵綫車廂內有內地男子與港男爭執，其間一直以普通話及廣東話爆粗「來啊！我X你媽！」、「X你老X啊！」，又要求港男說普通話。（影片截圖）

網上流傳影片長約2分鐘，雙方疑似因小孩碰撞問題爭執。影片見到，當時東鐵綫車廂內人多擠逼，有站在座位旁、穿黑色衣服的內地男子，以普通話向手手坐在座位上的港男挑釁，「來啊！要幹嘛啦？來啊，來啊，來啊！我X你媽！」，港男隨即反嗆「係就快啲喇！」。

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雙方重複「我X你媽」與「快X啲啊」對答數次後，內地男突然「轉頻道」以廣東話爆粗「X你老X啊！」，港男催促說「係就快啲啦，得個講字！」，之後再度陷入「X你媽的X」、「得個講字，係就快啲啦」循環。

再過一會，內地男批評港男，「小孩不懂事，你跟他一般見識？如果說他搞到你，你有說，那我當然叫他不要搞你，第一次你就罵他，你什麼意思啊？」，又爆氣指「你說大陸人？你也是大陸出生的，我跟你講！」。港男反駁「而家邊個鬧先啊？」，內地男卻要求港男說普通話，「你有什麼事說普通話！不然你說什麼我聽不懂，你等於跟牆壁說」，港男即回覆「你識講我哋啲話，你咪講返我哋啲話囉！」，惟內地男重複「我X你老X，我X你老X」，稱「其他我不懂」。

本港網絡近日瘋傳1段影片，港鐵東鐵綫車廂內有內地男子與港男爭執。（影片截圖）

影片最後，雙方仍在對峙，但沒有再互罵。網民看過影片笑言「係就快啲啦……得個講字！唔好大隻講」、「講到做唔到！」。也有網民認為碰撞常有，毋須動氣，「睇開啲啦」。