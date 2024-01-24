內地男乘九巴車資$18.6僅付$2　吐口水吼：我是內地人　後續更狂

【內地客／香港旅遊】不論哪個地方的乘客，登上巴士要付足車資是常識吧？內地網絡瘋傳「男子兩蚊搭車惱羞成怒舌戰巴士司機兼吐口水」的影片，見有男乘坐九巴N281路線巴士時只付2元車資（正常車資12.5至18.6元），車長見狀叫他付足車資，否則就要下車。惟男子拒絕下車，要求司機歸還錢錢，又大叫「我不是香港本地人！我是內地人！我投訴你」，司機報警處理。

巴士停駛等候期間，車上乘客紛紛直斥內地男「阻X住晒」，畫面一轉又見到內地男不斷疑似爆粗責罵車長，更向車長吐口水，車司則反嗆「映衰晒啲中國人」。最終警察到場處理事件，全車乘客需下車。

影片引來內地及香港網民熱議，有人批評涉事內地男的做法離譜，但也有內地網民批評香港人傲慢、冷漠無情，觸發中港網民罵戰。



內地網絡瘋傳「男子兩蚊搭車惱羞成怒舌戰巴士司機兼吐口水」皊影片。（影片截圖）

該段影片長2分25秒，在大約3周前在內地抖音平台發布，其後在微博和網上廣泛流傳。影片拍攝到N281通宵路線的九巴車廂的車頭位置，車長正用普通話向內地男子表示，「2塊錢來坐車？拿出來，你過來拿」。內地男聞言指「你掃給我好不好？那你先給我好」，車長隨即要求內地男下車。

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然而內地男拒絕下車，反要求車長先歸還金錢，「給我錢！你找給我錢，對不對？」。車長重複「快點下車」，內地男明言「你給我錢我下車」，車長於是反問「為什麼給你錢？」，直指「坐車就要給錢！」。內地男轉而表示要投訴車長，並拿出護照強調自己是「內地人」，「我不是香港本地人！我是內地人！我投訴你」。

內地男強調自己是「內地人」，「我不是香港本地人！我是內地人！我投訴你」。（影片截圖）

雙方僵持不下，車長唯有報警處理。全車停駛等候期間，乘客不滿起哄，內地男解釋自己「坐錯車」，但乘客要求「無錢就落車啦」、「成車人等你啊」、「阻X住晒啊」，內地男只重複已經報警。

之後畫面一轉，見到內地男再走到司機位附近與車長對罵，車長表示「我嚟咗香港幾廿年，都未有資格2蚊（乘車）啊！」，內地男則反問「你到底想怎樣啊？你想殺了我？」，又不斷疑似爆粗，更向司機吐口水，揶揄「看怎樣！你生活不如意，和我沒有關係」。司機批評「映衰晒啲中國人」，有女乘客亦附和，「你（內地男）唔係咁惡死人哋就唔會報警啦，你無錢咪落車囉。呢度唔係大陸啊，唔係2蚊有得搭車㗎」。

最終警察到場，為處理事件，全車乘客下車。

帖文引來內地及香港網民熱議，有人批評遂內地男行為離譜，「真的是映衰大陸遊客形象！車長好樣的」、「不管你是哪裏人，沒有交夠錢就想混上車的想法和做法就是不對啊。還為了要回兩塊錢這麼自私地浪費一車人的時間」、「自己做的不對還罵人吐口水就是不合適」、「不是香港人、本地人就唔使畀錢啦？」。

不過，同時有多名內地網民批評香港人傲慢、冷漠無情，「香港60歲人在深圳，都是免票，反過來在香港差你點兒錢又怎麼了，小家子氣」、「香港人真的很冷漠」、「十幾年前的香港包容性很好，現在差太遠了，歧視甚至是仇視大陸人，那種不知道哪裏來的傲慢」。隨即有網民反駁，「坐公車不付錢 = 包容性好？」、「有些人不要太荒謬，明明就是這個人不守規矩，這樣都能扯到什麼香港人傲慢？搞笑，是誰在哪裏破大防」、「這人是有心少給錢，當然不能縱容」。