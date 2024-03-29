的士乘客由大圍出上環　得$130現金上車驚覺不夠錢　司機咁做獲讚

遇上乘客坐的士期間突然表示不夠錢，相信司機都會嚇一嚇！有的士司機在網上發帖，表示日前接載乘客從大圍去上環，對方突然表示身上只有130元現金及1張儲值額僅數十元的長者八達通。司機告知對方130元不足以支付車費，但也沒有就這樣叫乘客在附近下車，而是將對方載往西隧轉車站附近，教他轉乘通宵過海巴回家。最終司機收取車費114元，又幫助乘客轉乘較便宜的巴士往目的地。



有的士司機發帖稱近日有乘客坐車去上環，惟上車後發現不夠錢支付全部車費。（《降魔的》劇照）

有的士司機日前在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，表示有乘客於凌晨時分在大圍美林邨上車，欲坐車往上環，惟乘客坐車期間突然向司機詢問「$130夠唔夠錢去？」，司機即果斷表示「邊有可能會夠」。

原來乘客身上只有130元現金及1張儲值額僅數十元的長者八達通，得知現金不足以支付車費後相當苦惱，擔心「唔夠錢返屋企」。司機隨即建議將乘客車往西隧轉車站附近轉乘通宵過海巴士，指轉乘巴士更便宜及方便。最終乘客同意在西隧下車，而司機亦收取114元車費。之後司機又在西隧接到乘客出九龍，令他心情大好，表示「轉乘就係咁簡單，慳水慳力慳時間」。

有網民讚樓主醒目，在短時間內想出解決方法達致與乘客「雙贏」。（《降魔的》劇照）

帖文引起網民熱議，有網民指事件是「雙嬴局面」，樓主在幫助乘客的同時又沒損失，又有人讚揚樓主「叻」，「醒目仔，從容不迫，又有即時解決方案」、「叻叻，大家happy（開心）何樂而不為，好過斤斤計較」，亦有人表示「你好好人，換轉係其他啲X街行家分分鐘爆粗趕阿伯落車」。

（Facebook）