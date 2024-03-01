壽星女飲醉遭2陌生男送回家性侵　淫狼事後嫌臭　因遺1物件齊落網

任何人飲酒都要量力而為，特別是女生已易被人有機可乘。新加坡1名澳洲籍壽星女子，2年前生日時與朋友到酒吧飲酒慶祝，隨後轉往藥房表現醉醺醺，即被2名男子盯上尾隨，假惺惺送她們回家。結果2男先後性侵壽星女，滿足獸慾後駕車回家，2人在車內對受害人評頭品足，其中1人更形容受害者「很臭」，最終因有人把手機遺留在單位內，折返取回時雙雙被捕，案件近日提堂，其中1人承認1項非禮罪。



壽星女醉後被2陌生男子送回家，期後慘遭性侵。（示意圖/Getty Images）

涉案2名男子分別是35歲李傑（譯音）和41歲霍津金（譯音），份屬中學同學關係，當中李男和妻子育有1名13歲女兒；受害人則是1名33歲的澳洲籍女子，本身育有1名女兒，和涉案2男並不認識。

案發於2021年1月30日晚上，受害人和其同性好友前往餐廳慶祝生日，2人隨後前往酒吧飲酒，之後轉到荷蘭村1間藥房，不排除購買解酒藥。當晚10時許，李傑和霍津金在荷蘭村附近閒逛，當中李傑遇到1名朋友，於是獨自和對方交談；霍津金在百無聊賴間，見到受害人和其友人表現得醉醺醺，於是向李傑表示想上前搭訕。

霍男事後把手機遺留在受害人單位內，與李男折返取回時雙雙被捕。（示意圖/Getty Images）

李傑和霍津金一直由藥房跟蹤到受害者和其友人到巴士站，雖然她們準備召的士，但由於明顯飲醉，所以多名司機都拒絕接載，2男由停車場駕車駛到巴士站後方位置，偷偷觀察她們一舉一動，見到受害者的友人不勝酒力，並從椅上倒下。他們見有機可乘，於是上前聲稱可提供幫助，趁機交談後表示可以載2女回家，終獲得同意。

當晚11時許，2男將受害者和友人送回公寓，甚至將她們放在睡房床上。其後李男前往洗手間，當再入房時已經見到霍男正在性侵受害人，當時受害人和同性好友並不清醒。霍男叫李男加入性侵，他便靠近並用手指非禮受害人，但聽到受害人說「不要」，他因而停手離開單位，到樓下停車場等待霍男。

2男折返取回手機時雙雙被捕。（示意圖/Getty Images）

霍男性侵完事後，與李男駕車打算返回各自住處，其間在車內對受害人評頭論足，李男更形容受害者「很臭」，但途中擔心惹上官非，而霍男則發現其手機遺在受害人家中，為了防止成為證據，2人決定折返取回手機。當2男離去後，受害人發現自己被性侵，因而報警求助，所以他們折返取手機時當場拘捕。

受害人案發後患上創傷後壓力症候群（PTSD），經常發惡夢，甚至回想起案發情況，她和朋友及女兒關係亦受到案件影響，需要向公司請假休息。

法官需要時間考慮李男判刑，霍男案件仍在審理中。（示意圖/Getty Images）

案件近日提堂，李男承認1項非禮罪，代表律師在庭上求情時表示，被告並非主謀，相反曾經多次提出要求回家，但霍男仍然想找機會搭訕，明顯霍男才是案件主謀。李男對自己行為感到非常後悔，同時對受害人深懷歉意，目前已經離婚，並和女兒同住，需要賺錢養家，希望獲得輕判。法官指出需要時間考慮判刑，將會作出裁決，至於霍男案件仍在審理中。

（綜合）