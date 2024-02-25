女房東帶睇樓　遭租客剪刀恐嚇性侵：給我1次吧！　淫狼罪成重判

台灣新北市發生駭人性侵案，有男子以租樓為名，相約女房東看房時，用大鉸剪抵住女方頸項，要挾「妳就給我1次吧」，女房東有感性命受威脅就範被性侵。女房東趁男子拿取紙巾時，趁機逃離現場向街坊求救，終將色魔繩之以法。當地法院裁定男子攜帶兇器強制性交罪成，認為事件對女生造成的陰影恐終身難以抹滅，須予以嚴懲，因此判男子入獄7年6個月，須賠償事主60萬新台幣（約15萬港元），全案可上訴。



台灣新北市發生駭人性侵案。（示意圖）

綜合台灣媒體報道，根據判決書，被告陳男於2020年透過友人得知事主有屋出租，於是主動聯絡事主要求看房子。他與友人相約事主到新北中和的房子，而陳男友人先離開，獨留陳男與事主在屋內，事主見到陳男友人一直未有回來，擔心之下致電對方要求他盡快回來。可是，此時陳男突然亮出一把紅色大鉸剪，按在事主頸項上恐嚇她：「妳已經沒有機會了，妳就給我1次吧。」

事主嚇得舉高雙手，多次央求陳男放下利器，可是她有感生命會受威脅而不敢抵抗，陳男於是放下剪刀性侵事主。事主趁陳男前往拿取紙巾之際，赤腳逃離現場，跑到附近致電給丈夫，驗傷後報案。

法官判被告入獄7年6個月，以及須賠償60萬新台幣（約15萬港元）。（示意圖）

陳男在審訊時辯稱，他與事主見面3、4次，透過友人的帶領前往案發地點吸食毒品，當天與事主發生關係後，因為沒給毒品予事主，加上事主發現其手機裏其他女性對話訊息，惹得她不開心才會報警。

不過，新北地院法官審理後，不相信陳男說法，認為被告假藉租屋之名，實則有預謀帶剪刀前往犯案，導致女方無法抗拒，裁定其攜帶兇器強制性交罪成，考慮事主當時內心之萬分驚恐、害怕及焦慮，性侵事件恐造成終身難以抹滅陰影，須予以嚴懲，因此判被告入獄7年6個月，以及須賠償60萬新台幣（約15萬港元），全案可上訴。