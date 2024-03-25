黃埔港女突遭猛撞追問原因　白褸女急奔逃入港鐵站　網民熱議目的

不論有心抑或無意，撞到人應該道歉。有港女在網上上載影片，表示日前在港鐵黃埔站出入口被1名身穿白褸的陌生女子大力撞到，於是詢問「你做咩咁大力撞我？」，對方不但沒有回答，反而繼續走。港女於是舉機拍攝，白褸女落荒而逃，跑入港鐵站，港女事後檢查，發現沒有遺失財物，表示「唔知佢目的，係有心定無心，不過希望大家都小心」。網民紛紛猜測對方動機，「咁有冇多咗啲東西？」、「見到鬼囉」、「應該係趕時間唔小心啫，不要太介意」。



白褸女原本撞完樓主後都是慢慢行走。（facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

樓主在facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」上載影片，長約13秒，樓主先用文字表示，事前慢慢行經黃埔民兆街，但遭片中戴帽白褸女迎面猛撞，而且撞完就離開，沒有道歉和解釋。樓主於是轉身詢問對方為何大力撞她，對方沒有回應，甚至奔跑。

片中可見，白褸女原本撞完樓主後都是慢慢行走，但知道樓主尾隨，開始往港鐵黃埔站A出入口方向急跑。樓主舉機尾隨拍攝，對方一直沒有說話跑入站內，沿扶手電梯下去，此時樓主放棄追截。

白褸女知道樓主尾隨，開始往港鐵黃埔站A出入口方向急跑。（facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

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樓主大感奇怪， 「檢查了銀包嗰啲都喺度，只係呢個行為令到個心有啲不安」，不知對方目的，提醒街坊小心。帖文引來多名網民留言，「可能本身想偷嘢未偷到咋， 如果追埋落去，就當面質問佢撞咩」、「咁快放棄，追到下面冇得走」、「應該報警，唔尋常」。

（facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」）